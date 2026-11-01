ஊஞ்சலுாரில் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்கள் நின்று செல்லும்

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கோவை: ஈரோடு மாவட்டம், ஊஞ்சலுாரில் சேஷாத்ரி சுவாமிகள் ஆராதனை விழா நடக்கிறது.
இதையடுத்து, பக்தர்கள் வசதிக்காக டிச. 27 முதல் அடுத்தாண்டு ஜன., 1ம் தேதி வரை ஈரோடு–கரூர் இடைப்பட்ட ஊஞ்சலுார் ஸ்டேஷனில் ஆறு எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்கள் நின்று செல்கிறது. அதன்படி, சென்னை எழும்பூர்–மங்களூரு சென்ட்ரல் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்(16159/160), கோவை–நாகர்கோவில் எக்ஸ்பிரஸ்(16321/22), பாலக்காடு டவுன்–திருச்சி எக்ஸ்பிரஸ்(16843/44) ஆகிய ரயில்கள் ஒரு நிமிடம் நின்று செல்லும் என, தென்னக ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.
UPDATED : நவ 01, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 01, 2026 07:07 PM
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கோவை: ஈரோடு மாவட்டம், ஊஞ்சலுாரில் சேஷாத்ரி சுவாமிகள் ஆராதனை விழா நடக்கிறது.
இதையடுத்து, பக்தர்கள் வசதிக்காக டிச. 27 முதல் அடுத்தாண்டு ஜன., 1ம் தேதி வரை ஈரோடு–கரூர் இடைப்பட்ட ஊஞ்சலுார் ஸ்டேஷனில் ஆறு எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்கள் நின்று செல்கிறது. அதன்படி, சென்னை எழும்பூர்–மங்களூரு சென்ட்ரல் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்(16159/160), கோவை–நாகர்கோவில் எக்ஸ்பிரஸ்(16321/22), பாலக்காடு டவுன்–திருச்சி எக்ஸ்பிரஸ்(16843/44) ஆகிய ரயில்கள் ஒரு நிமிடம் நின்று செல்லும் என, தென்னக ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.