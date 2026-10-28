மாற்றுத்திறனாளிகள் இலவச பஸ் பயண திட்டம் விரிவாக்கம்
மாற்றுத்திறனாளிகள் இலவச பஸ் பயண திட்டம் விரிவாக்கம்
UPDATED : அக் 28, 2026 10:41 PM
ADDED : அக் 28, 2026 10:37 PM
சென்னை: மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான இலவச பஸ் பயண திட்டத்தை விரிவுப்படுத்தி, அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
‘மாற்றுத் திறனாளிகள், தங்களின் தனித்துவம் வாய்ந்த அடையாள அட்டையை பயன்படுத்தி, அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களின், மாநகர, நகர தாழ்தள பஸ்கள், விரைவு பஸ்கள், டீலக்ஸ், புறநகர் மற்றும் மலைப்பகுதிகளில், சாதாரண கட்டண பஸ்களில், இலவசமாக பயணம் மேற்கொள்ளும் வகையிலும், தனியாக செல்ல இயலாத மாற்றுத் திறனாளிகள், துணையாளர் ஒருவருடன் பயணிக்கும் வகையிலும், திட்டம் விரிவுப்படுத்தப்படும்’ என, சட்டசபையில் அறிவிக்கப்பட்டது.
அதை செயல்படுத்த, அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த பயண சலுகைக்காக, ஏற்கனவே 95 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டது. திட்ட விரிவாக்கத்திற்காக, 19 கோடி ரூபாய் மாற்றுத்திறனாளி நல ஆணையர் தரப்பில் கோரப்பட்டது. அதை பரிசீலனை செய்த அரசு, 7.90 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி உள்ளது. இந்த சலுகை, நேற்றுமுன்தினம் முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது.