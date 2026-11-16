சென்னையில் நாளை மறுதினம் மிக கனமழை: ஆந்திரா நோக்கி நகர்கிறது புயல்
சென்னையில் நாளை மறுதினம் மிக கனமழை: ஆந்திரா நோக்கி நகர்கிறது புயல்
UPDATED : நவ 16, 2026 07:50 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:54 PM
சென்னை: 'வங்கக்கடலில் உருவாகும் 'அக்வான்' புயல், ஆந்திரா நோக்கி செல்ல வாய்ப்புள்ளது. சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில், நாளை மறுநாள்(நவ.18) மிக கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது' என, வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
அதன் அறிக்கை:
தென்கிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய, தென் மேற்கு வங்கக்கடலில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், நேற்று முன்தினம் இரவு, ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவடைந்தது.
இன்று மாலை நிலவரப்படி, இது வடக்கு, வட மேற்கு திசையில் நகர்ந்து புயலாக மாறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது, நாளை மறுதினம் தீவிர புயலாக மாறி, ஆந்திரா நோக்கிச் செல்ல வாய்ப்புள்ளது.
தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய, வடக்கு கேரள கடலோர பகுதிகளின் மேல், ஒரு வளிமண்டல சுழற்சி நிலவுகிறது.
தமிழகத்தில், மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், கடலோர மாவட்டங்களில், சில இடங்களில் இன்று லேசான அல்லது மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில், நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள், இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன், மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புஉள்ளது. இதற்கான 'ஆரஞ்ச் அலர்ட்' விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களில், நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள், கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
தமிழகத்தின் வட கடலோரப் பகுதிகளில், இன்றும், நாளையும், மணிக்கு 40 முதல், 50 கி.மீ., வேகத்திலும், இடையிடையே மணிக்கு, 60 கி.மீ., வேகத்திலும், சூறாவளிக்காற்று வீசக்கூடும். எனவே, மீனவர்கள் இப்பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.