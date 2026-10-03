குறைந்த விலை மின்சாரம் வாங்க அனுமதி கோரும் தொழிற்சாலைகள்
குறைந்த விலை மின்சாரம் வாங்க அனுமதி கோரும் தொழிற்சாலைகள்
UPDATED : அக் 04, 2026 11:37 AM
ADDED : அக் 03, 2026 10:52 PM
UPDATED : அக் 04, 2026 11:37 AM ADDED : அக் 03, 2026 10:52 PM
சென்னை: மின்சார சந்தையில், மின்சார விலை குறைவாக உள்ளதால், அதை வாங்க, அனைத்து உயரழுத்த பிரிவு நுகர்வோரை அனுமதிக்குமாறு, மின் வாரியத்திற்கு கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
தமிழகத்தில், தொழிற்சா லைகளை உள்ளடக்கிய உயரழுத்த நுகர்வோர், மின் வாரியத்தின் மின்சாரத்தை மட்டுமின்றி, மின்சார சந்தையில் இருந்தும் மின்சாரம் வாங்குகின்றனர்.
வட மாநிலங்களில் பெய்த மழையால், தற்போது மின் தேவை குறைந்துள்ளது. இதனால், மின்சார சந்தையில், மின்சார விலை மிகவும் குறைவாக இருப்பதால், அதை வாங்க அனுமதிக்குமாறு, மின் வாரியத்திற்கு உயரழுத்த நுகர்வோர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இது குறித்து, தமிழக நுாற்பாலைகள் சங்க முதன்மை ஆலோசகர் வெங்கடாசலம் கூறியதாவது:
பல்வேறு காரணங்களுக்காக, மின் வாரியத்திற்கு எதிராக, நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ள, உயரழுத்த நுகர்வோருக்கு மட்டும், வெளிச்சந்தையில் மின்சாரம் வாங்க அனுமதி அளிப்பதில்லை.
தற்போது, வட மாநிலங்களில், கன மழை பெய்வதால், மின்சார சந்தையில் அதிக மின்சாரம் கிடைக்கிறது. இதனால், சில நாட்களுக்கு முன் வரை, யூனிட் 20 ரூபாய்க்கு கிடைத்த மின்சார விலை, தற்போது, 6 - 8 ரூபாய்க்கு கிடைக்கிறது.
மின் வாரியத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நுகர்வோர், நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொ டர்வது என்பது அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் வழங்கப்பட்ட உரிமை. வழக்கு தொடர்ந்தார் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக, அவருக்கு வெளிச்சந்தையில் மின்சாரம் வாங்க, மின் வாரியம் அனுமதி தராமல் இருப்பது சரியான தீர்வு அல்ல.
எனவே, அவர்களும் வெளிச்சந்தையில் மின்சாரம் வாங்க அனுமதிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.