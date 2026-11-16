அரசு நுாலகங்களுக்கு போலி புத்தகங்கள் சப்ளை அகல் விளக்கு பதிப்பக உரிமையாளர் மோகன் கைது
அரசு நுாலகங்களுக்கு போலி புத்தகங்கள் சப்ளை அகல் விளக்கு பதிப்பக உரிமையாளர் மோகன் கைது
ADDED : நவ 16, 2026 08:42 PM
ADDED : நவ 16, 2026 08:42 PM
– நமது நிருபர் –
அரசு அதிகாரிகளுடன், கூட்டு சதி செய்து, கோவை ஈ.வெ.ரா., நுாலகம் உட்பட, தமிழகம் முழுதும் உள்ள நுாலகங்களுக்கு, போலி புத்தகங்கள் சப்ளை செய்த, அகல் விளக்கு பதிப்பகத்தின் உரிமையாளர் மோகன், 71, நேற்று கைது செய்யப்பட்டார்.
இது குறித்து, லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் பதிவு செய்துள்ள, முதல் தகவல் அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:
கோவை ஈ.வெ.ரா., நுாலகம் மற்றும் தமிழகத்தின் பிற பொது நுாலகங்களுக்கு, புத்தகங்கள் மற்றும் ‘இ – புக்’ எனும், மின்னணு புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்ததில் முறைகேடு நடந்து இருப்பதாக, பள்ளிக்கல்வித் துறை செயலர், லஞ்ச ஒழிப்பு துறையில் புகார் அளித்துள்ளார். இது தொடர்பாக, விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
அப்போது, கோவை ஈ.வெ.ரா., நுாலகம், திருச்சி காமராஜர் நுாலகம், சேலம், பாரதிதாசன் நுாலகம், கடலுார் அஞ்சலை அம்மாள் நுாலகம், திருநெல்வேலி காயிதே மில்லத் நுாலகம் மற்றும் ஆறு மாவட்ட நுாலகங்களுக்கு, புத்தகங்கள், மின்னணு புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்ததில், முறைகேடுகள், விதிமீறல்கள் மற்றும் சட்ட விரோத செயல்கள் நடந்திருப்பது தெரிய வந்தது.
கோவை ஈ.வெ.ரா., நுாலகத்திற்கு புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்ய, 50 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி, கடந்த ஆண்டு, நவ.,5ல் அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதில், முன் பணமாக, நடப்பு ஆண்டு, பிப்., மாதம், 30 கோடி ரூபாய் தரப்பட்டுள்ளது.
புத்தகங்களை கொள்முதல் செய்வதற்கான ஒருங்கிணைப்பு குழுவில், சென்னை அண்ணா நுாற்றாண்டு நுாலக துணைத் தலைமை நுாலகர் காமாட்சி, நுாலகர் சந்தான கார்த்திகேயன், மதுரை கருணாநிதி நுாற்றாண்டு நுாலக துணை தலைமை நுாலகர் தினேஷ்குமார், நுாலகர் சந்தான கிருஷ்ணன் ஆகியோர் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
இக்குழுவினர் உள்ளிட்டோர், 26 ஆயிரம் புத்தகங்களை கொள்முதல் செய்ய பரிந்துரை செய்துள்ளனர். அவற்றில், அகல் விளக்கு மற்றும் பீனிக்ஸ் பதிப்பகத்தில் இருந்து, 1,857 புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்ய, ஆணை வெளியிடப்பட்டு, 1.74 கோடி ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், இந்த இரு பதிப்பகங்களும், சென்னை மடிப்பாக்கம், பிரம்மபுத்திரா தெருவில் ஒரே முகவரியில் செயல்படுவதும், இரு பதிப்பகங்களுக்கும், மோகன் என்பவரே உரிமையாளர் என்பது தெரியவந்துள்ளது.
மேலும், சிக்மா பிரிண்ட்ஸ், சிக்மா பப்ளிஷிங் சர்வீஸ் என்ற நிறுவனங்களும், அதே முகவரியில் செயல்படுகின்றன. மோகனிடம் இருந்து, மோனிகா ரவி என்பவர் எழுதியாக கூறப்படும், 162 புத்தகங்கள், லட்சுமி மோகன், 124; தாமரை பன்னீர், 123; தாமரை முரளி, 115; ஜோதி ஹரிஹரன் எழுதிய 114 புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு உள்ளன.
இப்புத்தங்களின் ஆசிரியர்கள் மற்றும் நுால்கள் போலி என, தெரிய வந்துள்ளது. செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில் நுட்பத்தை பயன்படுத்தி, ‘சாட் ஜிபிடி’ வாயிலாக புத்தகங்களை உருவாக்கி, மிகப்பெரிய அளவில் ஊழல் நடந்திருப்பது தெரிய வந்துள்ளது.
சென்னை பொது நுாலகத்துறை இயக்குனரகம், சென்னை அண்ணா நுாற்றாண்டு நுாலகம், கோவை ஈ.வெ.ரா. நுாலகத்தில் பணிபுரிந்த அரசு அதிகாரிகள், மோகன் மற்றும் தனி நபர்கள் கூட்டு சதி செய்து, முறைகேடில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இம்முறைகேடு தொடர்பாக, சென்னை மடிப்பாக்கத்தில் உள்ள அகல் விளக்கு, பீனிக்ஸ் பதிப்பகத்தின் உரிமையாளர் மோகன் வீடு, திருவாரூர் மாவட்டம், குடவாசலில் அகல் விளக்கு பதிப்பகத்தின் அலுவலகம், கோவை ஈ.வெ.ரா., நுாலகம், காஞ்சிபுரம், தென்காசி மற்றும் மயிலாடுதுறை நுாலகம் என, ஏழு இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் இன்று (நவ.,16) சோதனை நடத்தினர்.
இந்நிலையில், அரசு அதிகாரிகளுடன் கூட்டு சதி செய்து, கோவை ஈ.வெ.ரா., நுாலகம் உட்பட, தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் உள்ள நுாலகங்களுக்கு, போலி புத்தகங்களை சப்ளை செய்த, அகல் விளக்கு பதிப்பகத்தின் உரிமையாளர் மோகன், நேற்று கைது செய்யப்பட்டார்.