வெளிநாட்டில் கல்வி கற்க போலி சான்றிதழ் ரூ.33.27 லட்சம் மோசடி; ஐவர் மீது வழக்கு
வெளிநாட்டில் கல்வி கற்க போலி சான்றிதழ் ரூ.33.27 லட்சம் மோசடி; ஐவர் மீது வழக்கு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:44 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:34 PM
தஞ்சாவூர்: வெளிநாட்டில் உயர்கல்வி பயில, போலி சான்றிதழ் தயாரித்து, 33.27 லட்சம் ரூபாய் மோசடியில் ஈடுபட்ட நடராஜன், 40, உட்பட, ஐவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
தஞ்சாவூர், பிள்ளையார்பட்டியை சேர்ந்தவர் சினேகன், 25. டிப்ளமா பட்டதாரியான இவர், தன் மனைவியுடன் வெளிநாடு சென்று உயர்கல்வி பயில முயன்றார். தஞ்சாவூர் புதிய பஸ் ஸ்டாண்டில் இயங்கும், பழனிவேல் ஓவர்சீஸ் நிறுவனத்தில், வெளிநாட்டுக்கு மாணவர்களை பகுதி நேர வேலையுடன், உயர்கல்வி பயில அனுப்புவதாக அறிந்து, அந்த நிறுவனத்தை அனுகினார்.
நிறுவன உரிமையாளர் நடராஜன் என்பவர், வெளிநாட்டில் கல்வி கடன் பெற, 28.27 லட்சம் ரூபாய், விசா உள்ளிட்ட இதர செலவுகளுக்கு, 5 லட்சம் ரூபாய் என, மொத்தம், 33.27 லட்சம் ரூபாயை சினேகனிடம் பெற்று, கடந்த ஆண்டு இங்கிலாந்துக்கு அனுப்பி வைத்தார்.
இங்கிலாந்து சென்ற சினேகன், அங்குள்ள பல்கலையில், தன் சான்றிதழ்களை சமர்பித்து போது, பி.சி.ஏ., படித்தாகவும், அந்த சான்றிதழ் போலியானது எனக்கூறி, பல்கலை நிராகரித்தது. அதிர்ச்சியடைந்த சினேகன், மீண்டும் சொந்த ஊர் திரும்பினார்.
தன் பணத்தை நடராஜனிடம் கேட்ட போது, 9.13 லட்சம் ரூபாயை வழங்கிவிட்டு, மீதி பணத்தை தர முடியாது என, சினேகனை மிரட்டியுள்ளார். இதுகுறித்து, தஞ்சாவூர் மருத்துவக்கல்லுாரி போலீசில் சினேகன் புகார் அளித்தார்.
விசாரணையில், கோவை, மதுரை, நாமக்கல், காரைக்குடி உட்பட பல்வேறு இடங்களில், பழனிவேல் ஓவர்சீஸ் நிறுவன பெயரில், 50க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களுக்கு போலி சான்றிதழ் தயாரித்து வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பி, மோசடியில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது.
இதுதொடர்பாக, நடராஜன், அவரது மனைவி பிரியா, அலுவலக மேலாளர் மாயா, கண்ணன், ஜனனி உட்பட, ஐந்து பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.