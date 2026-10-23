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சென்னை: பாஸ்போர்ட் பெற விண்ணப்பிக்கும் பொதுமக்களிடம் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிப்பது, அவர்களின் தனிநபர் விபரங்களை திருடுவது போன்ற நோக்கங்களுடன், சில போலி இணையதளங்கள் இயங்கி வருகின்றன.
அதிகாரப்பூர்வ செயலி போலவே வடிவமைக்கப்பட்ட, அந்தப் போலி, ‘ஏ.பி.கே.’ செயலிகளை பதிவிறக்கம் செய்ய வைத்து, மொபைலில் உள்ள ரகசிய தரவுகளை திருடும் அபாயமும் ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, பொதுமக்கள் பாஸ்போர்ட் தொடர்பான சேவைகளுக்கு, போலி முகவரிகளை பயன்படுத்த வேண்டாம், மத்திய அரசின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான passportindia.gov.in என்ற முகவரியை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் என, வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
போலி பாஸ்போர்ட் இணையதளம் வெளியுறவுத்துறை எச்சரிக்கை
போலி பாஸ்போர்ட் இணையதளம் வெளியுறவுத்துறை எச்சரிக்கை
UPDATED : அக் 24, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 23, 2026 11:40 PM
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சென்னை: பாஸ்போர்ட் பெற விண்ணப்பிக்கும் பொதுமக்களிடம் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிப்பது, அவர்களின் தனிநபர் விபரங்களை திருடுவது போன்ற நோக்கங்களுடன், சில போலி இணையதளங்கள் இயங்கி வருகின்றன.
அதிகாரப்பூர்வ செயலி போலவே வடிவமைக்கப்பட்ட, அந்தப் போலி, ‘ஏ.பி.கே.’ செயலிகளை பதிவிறக்கம் செய்ய வைத்து, மொபைலில் உள்ள ரகசிய தரவுகளை திருடும் அபாயமும் ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, பொதுமக்கள் பாஸ்போர்ட் தொடர்பான சேவைகளுக்கு, போலி முகவரிகளை பயன்படுத்த வேண்டாம், மத்திய அரசின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான passportindia.gov.in என்ற முகவரியை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் என, வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.