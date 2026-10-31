மூதாட்டியை மிரட்டிய போலி நிருபர் கைது

UPDATED : அக் 31, 2026 09:20 PM
ADDED : அக் 31, 2026 09:20 PM
குன்னுார்: குன்னுார் அருகே மூதாட்டியை மிரட்டி தகராறு செய்த வழக்கில் தலைமறைவாக இருந்த நபர் கைது செய்யப்பட்டார்.
நீலகிரி மாவட்டம் குனனுார் சேலாஸ் அருகே கீழ் பாரதி நகர் பகுதியில் பெட்டி கடை நடத்தி வருபவர் வெள்ளம்மாள் 62; கடந்த மாதம் 2ம் தேதி இவரது கடைக்கு போதையில் வந்த அதே பகுதியை சேர்ந்த முரளி வளவன் என அழைக்கப்படும் முரளி, 32 என்பவர், கடையில் பீடி கேட்டு, அதற்கு வெள்ளம்மாள் பணம் கேட்டதால் ஆத்திரமடைந்த முரளி, நிருபர் என கூறி மிரட்டி ரகளையில் ஈடுபட்டார். இதை தட்டிக்கேட்ட மூதாட்டியின் மகனுக்கும், முரளிக்கும் கைகலப்பு ஏற்பட்டது.
இருதரப்பும் அளித்த புகாரின் பேரில் போலீசார் வழக்குபதிவு செய்தனர். மூதாட்டிக்கு மிரட்டல் விடுத்த விவகாரத்தில், பெண்கள் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. தலைமறைவான முரளி, சேலாஸ் சுங்கம் பகுதியில் போலீசார் வாகன தணிக்கையில், பிடிபட்டார்; கொலக்கம்பை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
போலீசார் கூறுகையில், இவர் நிருபர் என்ற பெயரில் முறைகேடாக, கட்டட உரிமையாளர்கள் மற்றும் அரசு அதிகாரிகளை மிரட்டி பணம் பறிக்கும் செயல்களில் ஈடுபட்டு வந்ததாகவும் புகார்கள் இருந்தது,' என்றனர்.