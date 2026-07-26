சிறுமி பெயரில் போலி ஆர்.டி.ஐ., மனு: ஆணைய விசாரணையில் அம்பலம்
சிறுமி பெயரில் போலி ஆர்.டி.ஐ., மனு: ஆணைய விசாரணையில் அம்பலம்
ADDED : ஜூலை 26, 2026 10:58 PM
சென்னை:திருப்பத்துாரை சேர்ந்த, 13 வயது பள்ளி மாணவி பெயரில், அவருக்கே தெரியாமல், தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ், போலி மனு தாக்கல் செய்திருப்பது, மாநில தகவல் ஆணைய விசாரணையில் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.
திருப்பத்துார் மாவட்டம், நாட்றம்பள்ளி தாலுகா, சந்திரபுரம் கிராமத்தை சேர்ந்த 13 வயது சிறுமி பெயரில், சந்திரபுரம் கிராமத்தில் உள்ள, கோவில் சொத்துக்கள் குறித்து, தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ், ஜூலை 2025ல் தகவல் கோரி மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேல்முறையீடு
இதற்கு உரிய தகவல் வழங்கப்படாததால், மாநில தகவல் ஆணையத்தில், இரண்டாம் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த மனு, தகவல் ஆணையர் இளம்பரிதி முன் விசாரணைக்கு வந்தது.
மனுதாரர் தரப்பில், சிறுமி நேரில் ஆஜராகி, ''நான் தற்போது 8-ம் வகுப்பு படிக்கிறேன். தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ், எந்த மனுவும் தாக்கல் செய்யவில்லை. நான் எப்போதும் ஆங்கிலத்தில் மட்டுமே கையெழுத்திடுவேன்.
''மனுவில் உள்ள தமிழ் கையெழுத்து, என்னுடையது அல்ல,'' என, விளக்கம் அளித்தார். இது தொடர்பாக, எழுத்துப்பூர்வமான கடிதத்தையும், மாணவி ஆணையத்தில் தாக்கல் செய்தார்.
அதை தொடர்ந்து, அவரது தாயை, ஆணையர் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டபோது, ''என் மகள் எந்த மனுவையும் தாக்கல் செய்யவில்லை. வேறு யாரோ போலி மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர்,'' என்றார்.
இரு தரப்பு வாதங்களையும் பரிசீலித்து, ஆணையர் பிறப்பித்த உத்தரவு:
சிறுமி பெயரில், அவருக்கே தெரியாமல், தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருப்பது ஏற்க முடியாத குற்றம். ஆர்.டி.ஐ., சட்டம், வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்யும் நோக்கில் உருவாக்கப்பட்ட சட்டம்.
தவறான நோக்கம்
எனவே பொதுமக்கள், அதை தவறான நோக்கத்தில் பயன்படுத்தக் கூடாது.
இனிவரும் காலங்களில், இது போன்று தனிநபர்களின் பெயரை, அவர்களுக்கே தெரியாமல் பயன்படுத்தி, மனுக்களை தாக்கல் செய்வோர் மீது, குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்க பரிந்துரைக்கப்படும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.