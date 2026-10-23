பாஸ்போர்ட் சேவா பெயரில் போலி இணையதளம்; வெளியுறவுத்துறை எச்சரிக்கை
பாஸ்போர்ட் சேவா பெயரில் போலி இணையதளம்; வெளியுறவுத்துறை எச்சரிக்கை
ADDED : அக் 23, 2026 08:29 PM
சென்னை: 'பாஸ்போர்ட் சேவை பெற விரும்புவோரை குறி வைத்து, 'பாஸ்போர்ட் சேவா' பெயரில், போலி இணையதளங்கள் வாயிலாக, பணமோசடி நடக்கிறது' என, வெளியுறவு அமைச்சகம் எச்சரித்துள்ளது.
பாஸ்போர்ட் பெற விண்ணப்பிக்கும் பொதுமக்களிடம் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிப்பது, அவர்களின் தனி நபர் விபரங்கள் மற்றும் வங்கி தகவல்களை திருடுவது போன்ற நோக்கங்களுடன், இந்த போலி இணையதளங்கள் இயங்கி வருகின்றன.
அத்துடன், அதிகாரப்பூர்வ செயலி போலவே வடிவமைக்கப்பட்ட, போலி, 'ஏ.பி.கே.' செயலிகளை பதிவிறக்கம் செய்ய வைத்து, மொபைலில் உள்ள ரகசிய தரவுகளைத் திருடும் அபாயமும் ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, பொதுமக்கள் பாஸ்போர்ட் தொடர்பான சேவைகளுக்கு, போலி முகவரிகளை பயன்படுத்த வேண்டாம் மத்திய அரசின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான passportindia.gov.in என்ற முகவரியை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் என, வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.