பரமக்குடியில் பிரசித்தி பெற்ற கைத்தறி காட்டன் சேலைகள்: ஆண்டுதோறும் முதல் பரிசு பெறுகிறது
பரமக்குடியில் பிரசித்தி பெற்ற கைத்தறி காட்டன் சேலைகள்: ஆண்டுதோறும் முதல் பரிசு பெறுகிறது
UPDATED : அக் 19, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 18, 2026 04:30 AM
ரா மநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடியில் நெய்யப்படும் கைத்தறி காட்டன் சேலைகள் பிரசித்தி பெற்ற நிலையில், ஒவ்வொரு ஆண்டும் தமிழக அரசின் முதல் பரிசு பெறுவது பாராட்டுக்கு உரியது.
பரமக்குடியில் பாரம்பரியம் மிக்க கைத்தறி நெசவாளர்கள் பல ஆயிரம் பேர் நுாற்றாண்டு காலமாக தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளனர். சவுராஷ்டிரா மக்களான இவர்கள் விசா இல்லாத காலங்களில் பல்வேறு வெளி நாடுகளுக்கும் பட்டு மற்றும் காட்டன் சேலைகளை விற்பனைக்கு கொண்டு சேர்த்த பெருமை பெற்றுள்ளனர்.
இந்நிலையில் 1954 முதல் கைத்தறி உதவி இயக்குனர் அலுவலகங்கள் மூலம் சங்கங்கள் செயல்பட துவங்கியது. தற்போது 80க்கும் மேற்பட்ட நெசவாளர் சங்கங்களில் 11 ஆயிரம் பேர் வரை உறுப்பினர்களாக உள்ளனர். இங்கு காட்டன் பை, காட்டன், பம்பர் காட்டன், சில்க் காட்டன் கைத்தறி ரகங்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. சேலைகள் 5.50 மீ., 6.20 மீ., அளவுகளில் நெய்யப்படும் நிலையில் 1200 முதல் 5000 ரூபாய்க்கும் மேல் விற்கப்படுகிறது.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் தமிழக அரசின் கைத்தறி நுால் சேலைகளுக்கான முதல் பரிசு பெற்று வருகிறது. கடந்த ஆண்டு இந்திய அரசின் ஐ.எச்.பி., எனப்படும் 'இந்திய ஹேண்ட்லுாம் பிராண்ட்' முத்திரைக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. முக்கியமாக இங்கு 80-ம் நம்பர் கோமுடு நுால் மூலம் நெய்யப்படும் கைத்தறி சேலைகள் கூட்டுறவு நெசவாளர் சங்கங்களிலும், கோ - ஆப் டெக்ஸ் விற்பனை நிலையங்கள் உட்பட வெளி சந்தைகளிலும் கிடைக்கிறது.