விவசாயி தலை துண்டித்து கொலை திருச்சியில் கஞ்சா கும்பல் அட்டூழியம்
விவசாயி தலை துண்டித்து கொலை திருச்சியில் கஞ்சா கும்பல் அட்டூழியம்
ADDED : நவ 16, 2026 06:57 PM
திருச்சி: திருச்சி அருகே கஞ்சா கும்பலால், விவசாயி பாண்டியன், 47, என்பவர், தலை துண்டித்து கொலை செய்யப்பட்டார்.
திருச்சி மாவட்டம், போதாவூரைச் சேர்ந்தவர் பாண்டியன்; விவசாயி. இவருக்கு ரேணுகா, அஞ்சலை என இரு மனைவிகளும், இரு மகன்கள், ஒரு மகள் உள்ளனர்.
நேற்று (நவ.,15) இரவு, பாண்டியன் வயலுக்கு செல்ல பைக்கில் சென்றபோது, வீட்டின் அருகே கும்மிருட்டு பகுதியில் மறைந்திருந்த மர்ம நபர்கள், அவரை வழிமறித்து, பைக்கில் உட்கார்ந்த நிலையில், தலையை துண்டித்து கொடூரமாக கொலை செய்தனர்.
சோமரசம்பேட்டை போலீசார், பாண்டியன் உடலை மீட்டு, பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். திருச்சி எஸ்.பி., டோங்கரே பிரவீன் உமேஷ், சம்பவ இடத்தில் விசாரணை நடத்தினார்.
அதில், பாண்டியனுக்கும், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த வாலிபருக்கும் முன்பகை இருந்தது தெரிந்தது. மேலும், கஞ்சா போதையில் இக்கொலையை, சம்பந்தப்பட்டவர்கள் ஈடுபட்டிருக்கலாம் என்ற அடிப்படையில், அப்பகுதியைச் சேர்ந்த, 6 பேரை பிடித்து, விசாரித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், கடந்த 9 நாட்களில் திருச்சி மாவட்டத்தில், 5 கொலைகள் நடந்துள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. திருச்சி, பொன்மலை பகுதியில், கடந்த 7ம் தேதி, திருமதி, 65, என்ற மூதாட்டி இரண்டு சவரன் நகைக்காக கொலை செய்யப்பட்டார். 8ம் தேதி புரத்தாக்குடியில் ஐ.டி., ஊழியர் கிறிஸ்டோபர், 21, என்பவரும், இனாம் சமயபுரம் பகுதியில், வீர ராகுல், 17, விஷால், 17, என்ற சகோதரர்களும் கொலை செய்யப்பட்டனர். நேற்று முன்தினம், பாண்டியன் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார்.
இந்த கொலைகள் அனைத்தும், மது, கஞ்சா போதை நபர்களால் நடந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.