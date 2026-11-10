கே.ஆர்.பி., அணைக்கு இன்று 70வது பிறந்த நாள் கால்வாயை அகலப்படுத்த விவசாயிகள் கோரிக்கை
கே.ஆர்.பி., அணைக்கு இன்று 70வது பிறந்த நாள் கால்வாயை அகலப்படுத்த விவசாயிகள் கோரிக்கை
ADDED : நவ 10, 2026 03:28 PM
கிருஷ்ணகிரி: கே.ஆர்.பி., அணை கட்டி, 69 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்த நிலையில், அணையின் பாசன கால்வாயை அகலப்படுத்த, விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், பெரியமுத்துார் அருகே தென்பெண்ணை ஆற்றின் குறுக்கே, 52 அடி உயரமும், 3,290 அடி நீளமும், 1.66 டி.எம்.சி., தண்ணீர் இருப்பு வைக்கும் அளவிற்கு, அப்போதைய தமிழக முதல்வர் காமராஜரால் கே.ஆர்.பி., அணை கட்டப்பட்டு கடந்த, 1957 நவ., 10ல் திறக்கப்பட்டது. அணை வலது புறகால்வாய், 14.20 கி.மீ., நீளமும், இடது புறகால்வாய், 18.20 கி.மீ., நீளம் கொண்டதாகவும், வினாடிக்கு, 185 கன அடி நீர் கடத்தும் திறன் உள்ளதாகவும் அமைக்கப்பட்டது. கே.ஆர்.பி., அணை, கிருஷ்ணகிரி நகரின் முக்கிய குடிநீர் ஆதாரமாக விளங்கி வரும் நிலையில், தர்மபுரி, திருவண்ணாமலை, கடலுார், விழுப்புரம் ஆகிய, 4 மாவட்ட மக்களும் பயன்பெறுகின்றனர். இந்த அணையை திறந்து, இன்றுடன் (நவ.10) 69 ஆண்டுகள் முடிந்து, 70வது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கிறது.
இது குறித்து, தமிழக விவசாயிகள் சங்க, மாநில தலைவர் ராமகவுண்டர் கூறியதாவது:
கடந்த, 69 ஆண்டுகளில் பாசன பரப்பு மூன்று மடங்காக உயர்ந்துள்ளது. இடது, வலது புற கால்வாயில், 180 கன அடி நீர் செல்ல கட்டியிருந்தாலும், பல்வேறு ஆக்கிரமிப்பால் தற்போது, 120 கன அடி நீர் மட்டுமே செல்கிறது. இதனால் கடைமடை விவசாயிகளுக்கு தண்ணீர் பற்றாக்குறை உள்ளது. எனவே காலம் தாழ்த்தாமல், வினாடிக்கு, 300 கன அடி நீர் செல்லும் வகையில் கால்வாயை ஆழ, அகல படுத்த வேண்டும். கால்வாயில் இருந்து, 200 ஏரிகளுக்கு இணைப்பு வழங்கியிருந்தாலும், ஆயக்கட்டாக மாற்றாததால், ஆண்டிற்கு ஒரு முறை மட்டுமே, தண்ணீர் வழங்கப்படுகிறது. எனவே, 200 ஏரி இணைப்பு பகுதியை, ஆயக்கட்டாக மாற்ற வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.
தமிழக அனைத்து பாசன விவசாயிகள் சங்க மாநில தலைவர் சிவகுரு கூறுகையில், ‘‘கே.ஆர்.பி., அணைக்கு, தமிழகம் மட்டுமின்றி கர்நாடகா, ஆந்திரா உள்பட பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து ஆண்டுக்கு ஒரு லட்சம் சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர். ஆனால் அணை பூங்கா, சிறுவர் பூங்கா, கார்டன், நீருற்று உள்ளிட்ட சுற்றுலா பகுதிகள் எதையும் புனரமைக்கவில்லை. இதனால் நாளுக்கு நாள் சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை குறைந்து வருகிறது. எனவே சுற்றுலா பயணிகளை கவர, கே.ஆர்.பி., அணை பூங்காக்களை புனரமைக்க வேண்டும்,’’ என்றார்.
காங்., கிழக்கு மாவட்ட முன்னாள் தலைவர் சுப்பிரமணி கூறுகையில், ‘‘ அணை கட்டிய அப்போதைய தமிழக முதல்வர் காமராஜருக்கு, அணை பகுதியில் வெண்கல சிலை அமைக்க, காங்., கட்சி நீண்ட காலமாக கோரிக்கை விடுத்து வருகிறோம். ஆனால் எந்த அரசும் இதுவரை செவி சாய்க்கவில்லை. எனவே புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள, த.வெ.க., அரசு, கே.ஆர்.பி., அணை பகுதியில் காமராஜருக்கு சிலை வைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,’’ என்றார்.