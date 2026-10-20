அமைச்சர்கள் கேட்ட கால அவகாசம் நிறைவு மீண்டும் போராட களமிறங்கும் விவசாயிகள்
அமைச்சர்கள் கேட்ட கால அவகாசம் நிறைவு மீண்டும் போராட களமிறங்கும் விவசாயிகள்
UPDATED : அக் 20, 2026 09:08 PM
ADDED : அக் 20, 2026 09:06 PM
சென்னை: பயிர் கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்வதற்கு, அமைச்சர்கள் கேட்ட கால அவகாசம் நிறைவடைந்துள்ளதால், விவசாயிகள், மீண்டும் போராட்டத்தை தொடங்க உள்ளனர்.
த.வெ.க., தேர்தல் அறிக்கையில், ‘கூட்டுறவு வங்கிகளில் விவசாயிகள் பெற்ற பயிர் கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும்’ என, வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டது. ஆட்சிக்கு வந்த பின், கூட்டுறவு வங்கிகளில், 75 ஆயிரம் ரூபாய் வரை பெற்ற கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளன.
இதன் வாயிலாக, 14.2 லட்சம் விவசாயிகள் பயன் பெறுவர் என, அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. இதற்கு 6,000 கோடி ரூபாய் வரை, அரசு செலவிட்டுள்ளது. ஆனால், கூட்டுறவு வங்கிகளில் விவசாயிகள் பெற்ற முழு பயிர் கடன்களையும் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என, கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
இந்த கடன்களை தள்ளுபடி செய்ய, அரசுக்கு மொத்தமாக, 19 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் செலவாகும். நிதி நெருக்கடியால், பயிர் கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய முடியாத நிலையில், அரசு உள்ளது.
இருப்பினும், முழுமையான பயிர் கடன் தள்ளுபடியை வலியுறுத்தி, 50க்கும் மேற்பட்ட விவசாய சங்கங்கள் இணைந்து, கடந்த செப்டம்பர் மாதம், திருச்சி சமயபுரத்தில் காத்திருப்பு போராட்டத்தை துவக்கினர். மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், இது அரசுக்கு நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியது.
அமைச்சர்கள் ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா ஆகியோர் விவசாய சங்க பிரதிநிதிகளை அழைத்து, தலைமை செயலகத்தில் பேச்சு நடத்தினர். இதைதொடர்ந்து, போராட்ட களத்திற்கு அமைச்சர்கள் ரமேஷ், வினோத், காந்திராஜ் உள்ளிட்டோரை அனுப்பி வைத்தனர்.
பிரச்னைக்கு தீர்வு காண்பதற்கு, ஒரு மாத கால அவகாசம் கேட்டதால், போராட்டத்தை விவசாயிகள் கைவிட்டனர். அமைச்சர்கள் கேட்ட கால அவகாசம் முடிந்த நிலையில், நாளை முதல் மீண்டும் திருச்சி சமயபுரத்தில் காலவரையற்ற உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக, விவசாயிகள் அறிவித்துள்ளனர்.