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﻿ புதிதாக பயிர் கடன் வழங்க கூட்டுறவு சங்கங்கள் மறுப்பு விவசாயிகள் வேதனை

﻿ புதிதாக பயிர் கடன் வழங்க கூட்டுறவு சங்கங்கள் மறுப்பு விவசாயிகள் வேதனை

ADDED : ஆக 12, 2026 11:07 PM

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ADDED : ஆக 12, 2026 11:07 PM

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சென்னை: தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில், விவசாயிகளுக்கு புதிதாக பயிர் கடன் வழங்க மறுப்பதாக புகார்கள் எழுந்துள்ளன.

கூட்டுறவு துறையின் கீழ் செயல்படும் தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில், 7 சதவீத வட்டியில், விவசாயிகளுக்கு பயிர் கடன் வழங்கப்படுகிறது. குறித்த காலத்திற்குள் கடனை செலுத்தினால், வட்டி முழுதும் தள்ளுபடி செய்யப் படுகிறது.

தள்ளுபடி இதற்கிடையே, கடந்த 2025 மே முதல் இந்தாண்டு பிப்., வரை பயிர் கடன் பெற்ற, 14.43 லட்சம் விவசாயிகளின், 5,932 கோடி ரூபாய் கடனை தள்ளுபடி செய்வதாக த.வெ.க., அரசு அறிவித்தது.

அதன்படி, 75,000 ரூபாய் வரை கடன் பெற்றவர்களுக்கு முழுதுமாகவும், அதற்கு மேல் கடன் பெற்றவர்களுக்கு, 35,000 ரூபாயும் தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது.

இதற்காக, பயனாளிகளை தேர்வு செய்யும் பணி நடப்பதால், கூட்டுறவு சங்கங்களில் புதிதாக பயிர் கடன் வழங்க மறுக்கப்படுவதாக புகார்கள் எழுந்துள்ளன.

சாகுபடி இது குறித்து விவசாயிகள் கூறுகையில், 'கூட்டுறவு சங்கங்களில் பயிர் கடன் கேட்டால், ஆய்வு பணி முடிவடைந்தால் தான் வழங்க முடியும் என்கின்றனர். தண்ணீர் இன்றி சாகுபடி செய்ய சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, பயிர் கடனை விரைவாக வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என்றனர்.

கூட்டுறவு மற்றும் உணவு துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:

ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட பயிர் கடனை, தள்ளுபடி செய்வதற்கான கணக்கை முடிக்கும் பணிக்காக, புதிதாக பயிர் கடன் வழங்குவதில் சற்று தாமதம் ஏற்பட்டது. இந்த வாரம் முதல் அனைத்து சங்கங்களிலும் பயிர் கடன்கள் வழக்கம் போல் வழங்கப்படுகிறது.

கூட்டுறவு சங்கங்களில் கடன் வழங்குவதில் தாமதம் செய்தால், மண்டல இணை பதிவாளர்களிடம் புகார் அளிக்கலாம். இந்த ஆண்டு ஏப்., முதல் கடந்த வாரம் வரை, 42,000 பேருக்கு, 400 கோடி ரூபாய் பயிர் கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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