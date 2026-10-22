மழை நீர் அறுவடை திட்டம் ‘செட்டிங்’ விவசாயிகள் சங்க கூட்டமைப்பு வருத்தம்
மழை நீர் அறுவடை திட்டம் ‘செட்டிங்’ விவசாயிகள் சங்க கூட்டமைப்பு வருத்தம்
UPDATED : அக் 22, 2026 07:29 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:24 PM
UPDATED : அக் 22, 2026 07:29 PM ADDED : அக் 22, 2026 07:24 PM
ஈரோடு: ‘மழை நீர் அறுவடை திட்டம் சினிமாவுக்கு போடப்படும் செட்டிங் போன்றது. எந்த பலனும் தராது’ என தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு செயலர் நல்லசாமி தெரிவித்தார்.
இதுகுறித்து முதல்வர் விஜய்க்கு, அவர் அனுப்பிய மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:
முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா, ‘மழை நீர் சேகரிப்பு திட்டத்தை’ அறிமுகம் செய்தார். இந்த கட்டமைப்பு ஏற்படுத்த அன்றைய காலகட்டத்தில் மக்கள் கடும் துன்பத்தை சந்தித்தனர். பல ஆயிரம் ரூபாயை செலவிட்டனர்.
அவரை பின்பற்றி தற்போதைய நகராட்சி நிர்வாகம், மழை நீர் சேகரிப்பு விழிப்புணர்வு குறித்து ‘துளி’ என்ற லோகோவை அறிமுகம் செய்துள்ளது. மக்களை நிர்ப்பந்தம் செய்து, பல ஆயிரம் ரூபாயை செலவிட செய்வது காட்சி பொருளாகும் என்பதை அரசு உணர வேண்டும்.
மேட்டூர் அணை உபரி நீரை கொண்டு, கரூர், திருச்சி, சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், விருதுநகர், துாத்துக்குடி மாவட்டங்களில் உள்ள, 73 சிற்றாறுகளை இணைக்கும் விதமாகவும், பல நுாறு ஏரி, குளம், கண்மாய், குட்டைகளுக்கும் நீர் கொண்டு செல்லும் பொருட்டு, காவிரி – வைகை – குண்டாறு இணைப்பு திட்டமாக கருதி, கரூர் மாவட்டம் மாயனுாரில் ஒரு தடுப்பணை கட்டப்பட்டது.
இ.பி.எஸ்., முதல்வராக இருந்தபோது பாதி துாரத்துக்கு நிலம் கையகப்படுத்தி கால்வாய் வெட்டும் பணி துவங்கியது. 2021ல் ஆட்சி மாற்றத்துக்கு பின் கிடப்பில் போனது. இதை போலவே மேட்டூர்–சரபங்கா உபரி நீர் திட்டமும் பாதியில் கைவிடப்பட்டது. இதுபோன்ற திட்டங்களை செயல்படுத்த வேண்டும். தேவையற்ற இலவசங்களை செய்வதை கைவிட்டு, வீணாகும் மழை, வெள்ள நீரை சேமிக்கும் திட்டத்தை ஊக்கப்படுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு மனுவில் தெரிவித்துள்ளார்.