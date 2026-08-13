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﻿ விவசாயிகள் பிரச்னை ஓரிரு நாளில் தீர்க்க கூடியதல்ல: அமைச்சர் வினோத்

﻿ விவசாயிகள் பிரச்னை ஓரிரு நாளில் தீர்க்க கூடியதல்ல: அமைச்சர் வினோத்

ADDED : ஆக 13, 2026 05:51 AM

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ADDED : ஆக 13, 2026 05:51 AM

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சென்னை: ''விவசாயிகள் பிரச்னை ஓரிரு நாளில் தீர்க்க கூடியதல்ல,'' என, வேளாண் அமைச்சர் வினோத் தெரிவித்தார்.

சட்டசபையில் நேற்று, வேளாண் பட்ஜெட் மீதான விவாதங்களுக்கு பதிலளித்து, அவர் பேசியதாவது:

முந்தைய ஆட்சியில் செயல்படுத்தப்பட்ட, விவசாயிகளுக்கு பலனளிக்கும் திட்டங்கள் அப்படியே தொடர்கின்றன.

தமிழக வரலாற்றில் இல்லாத அளவுக்கு, சன்ன ரக நெல்லுக்கு குவின்டாலுக்கு 2,750 ரூபாய், கரும்புக்கு டன்னுக்கு, 4,000 ரூபாயாக ஆதார விலையை உயர்த்திஉள்ளோம்.

மேட்டூர் அணை திறக்கப்படாததால், காவிரி டெல்டா விவசாயிகளுக்கு, குறுவை தொகுப்பு திட்டத்திற்கு, 134.83 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. பயிர் காப்பீட்டிற்கு கடந்த நிதியாண்டு செலவு அடிப்படையிலேயே, இந்த ஆண்டு நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

பதிவு செய்யும் அனைத்து விவசாயிகளையும், பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தில் சேர்க்க நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. அதற்கு தேவையான கூடுதல் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்.

அனைத்து மாவட்டங்களிலும், 'எல் நினோ' எனப்படும் காலநிலை மாற்றத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பயிர் பரப்பை கண்காணிக்க, முதல்வர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

முதல் கட்டமாக, 33 சதவீதத்திற்கு மேல், 57,000 ஏக்கரில் பயிர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

இந்த கணக்கெடுப்பு தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு, மாநிலப் பேரிடர் நிவாரண நிதியிலிருந்து நிவாரணம் அளிக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும். வறட்சி தொடர்ந்தால், அனைத்து மாவட்டங்களையும், வறட்சி பாதித்த மாவட்டங்களாக அறிவிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

விவசாயிகள் சந்திக்கும் பிரச்னைகள், ஓரிரு நாளில் தீர்க்கக் கூடியவை அல்ல. அப்படி தீர்க்கக் கூடியதாக இருந்தால், கடந்த ஆண்டுகளில் தீர்க்கப்பட்டு இருக்கலாமே; ஏன் முடியவில்லை? அதற்கு, தொலைநோக்குப் பார்வையும், தெளிவான திட்டமிடலும் வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

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