வேகமான செயல்பாடே சிறந்தது :ஆந்திர அமைச்சருக்கு தமிழகம் பதிலடி
வேகமான செயல்பாடே சிறந்தது :ஆந்திர அமைச்சருக்கு தமிழகம் பதிலடி
UPDATED : நவ 21, 2026 07:11 PM
ADDED : நவ 21, 2026 06:54 PM
சென்னை: 'வேகமான பதில்களை விட, வேகமான செயல்பாடுகள் இன்னும் சிறந்தது' என, ஆந்திர மாநில அமைச்சர் நர லோகேஷுக்கு, தமிழக தொழில் துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
தென் மாநிலங்களில் தொழில் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதில், தமிழகம், ஆந்திரா இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது. தமிழக அரசின் வழிகாட்டி நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய ஐந்து பேர், ஆந்திர தொழில் துறையில் பணியில் சேர்ந்திருப்பதால், தமிழக முதலீட்டு ஈர்ப்பு ரகசியங்கள், ஆந்திராவுக்கு கசிந்ததாக தகவல் வெளியானது.
இந்நிலையில், ஆந்திர மாநில முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடுவின் மகனும், அம்மாநில மனித வள மேம்பாட்டு துறை அமைச்சருமான நர லோகேஷ், 'ஆந்திராவின் மிக ரகசிய முதலீட்டு திட்டம் கசிந்துள்ளது. அது, 'முதலீட்டாளர்களுக்கு அன்றே பதில் அளித்தல்' என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதை தாரளமாக நகலெடுக்கலாம்' என, கருத்து பதிவிட்டிருந்தார். இதற்கு, தமிழக அமைச்சர் கீர்த்தனா பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
வேகமான பதில்கள் நல்லது; அதை விட வேகமான செயல்பாடுகள், இன்னும் சிறந்தது. தமிழகம், வெற்றி முதலீடு மற்றும் செயலாக்க மாநாட்டின் இரண்டாவது பதிப்பிற்கு தயாராகி வருகிறது. நம் இலக்கு தெளிவானது. முதலீட்டு உறுதிமொழிகள், செயல்படுத்தும் மைல் கற்கள், களத்தில் தொடங்கப்பட்ட திட்டங்கள் மற்றும் உருவாக்கப்பட்ட வேலைவாய்ப்புகளை, முதல்வர் விஜய் தலைமையில், நடைமுறை செயல்பாடுகளாக மாற்றி, களத்தில் உறுதியான முடிவுகளை வழங்குவதில் கவனம் செலுத்தி வருகிறோம். முதலீட்டாளர் மாநாட்டிற்கு, இன்னும் நான்கு நாட்களே உள்ளன.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.