இரு குழந்தைகளை கிணற்றில் வீசி கொன்ற தந்தைக்கு � இரட்டை ஆயுள் �
இரு குழந்தைகளை கிணற்றில் வீசி கொன்ற தந்தைக்கு � இரட்டை ஆயுள் �
UPDATED : நவ 03, 2026 01:07 AM
ADDED : நவ 03, 2026 01:07 AM
துாத்துக்குடி: கடன் தொல்லையால், இரு குழந்தைகளை கிணற்றில் வீசி கொன்ற தேவிகுமார், 43, என்பவருக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
துாத்துக்குடி மாவட்டம், இலுப்பையூரணியை சேர்ந்தவர் தேவிகுமார். கூலி தொழிலாளியான இவர், பலரிடம் கடன் வாங்கிவிட்டு திரும்ப செலுத்த முடியாமல் தவித்துள்ளார்.
கடந்த, 2020ல் தன், இரு குழந்தைகளை கிணற்றில் வீசி கொன்ற தேவிகுமார், தற்கொலைக்கு முயன்றார். அவரை, அங்கிருந்தவர்கள் மீட்டு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். இதுகுறித்து வழக்கு பதிந்த கோவில்பட்டி கிழக்கு காவல் நிலைய போலீசார், தேவிகுமாரை கைது செய்தனர்.
வழக்கு விசாரணை, துாத்துக்குடி மாவட்ட முதலாவது கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நடந்து வந்தது. விசாரித்த நீதிபதி தாண்டவம், குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட தேவிகுமாருக்கு, இரட்டை ஆயுள் தண்டனையும், 10 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்து, நேற்று தீர்ப்பு கூறினார்.