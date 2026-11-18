வீடுகளில் சோலார் மின்நிலையம் அமைக்க விரும்புவோருக்கு கட்டண சலுகை; மின்வாரியம் முடிவு
வீடுகளில் சோலார் மின்நிலையம் அமைக்க விரும்புவோருக்கு கட்டண சலுகை; மின்வாரியம் முடிவு
ADDED : நவ 18, 2026 07:48 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:48 PM
சென்னை: வீடுகளில் மேற்கூரை சூரியசக்தி மின் நிலையம் அமைக்கப்படுவதை ஊக்குவிக்க, விண்ணப்ப கட்டணம், மின் இணைப்பு கட்டணம் உள்ளிட்ட, பல வகை கட்டணங்களில் இருந்து விலக்கு அளிக்க, மின் வாரியம் முடிவு செய்துள்ளது.
தமிழகம் உட்பட நாடு முழுதும் வீடுகளில் மின் கட்டண செலவை குறைக்க, பிரதமர் சூரிய வீடு இலவச மின் திட்டத்தை, மத்திய அரசு செயல்படுத்துகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ் வீடுகளில் மேற்கூரை சூரியசக்தி மின் நிலையம் அமைக்க மானியம் வழங்கப்படுகிறது.
இதனுடன் சேர்த்து, கூடுதல் மானியம் வழங்கும் திட்டத்தை, தமிழக அரசு கடந்த மாதம் தொடங்கியது. இதன் வாயிலாக, 3 கிலோ வாட் அமைத்தால், 1 லட்சம் ரூபாய் மானியம் கிடைக்கும். இத்திட்டத்தின் கீழ் வரும் மார்ச்சுக்குள், 1 லட்சம் வீடுகளில் மேற்கூரை சூரியசக்தி மின் நிலையம் அமைக்க மின் வாரியம் இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது.
தற்போது வரை, 35,000 பேர் வீடுகளில் சூரியசக்தி மின் நிலையம் அமைக்க விண்ணப்பம் செய்துள்ளனர். திட்டத்தை மேலும் ஊக்குவிக்கவும், நுகர்வோர்களுக்கு ஏற்படும் செலவை குறைக்கவும் பல்வேறு கட்டணங்களில் இருந்து விலக்கு அளிக்க மின் வாரியம் முடிவு செய்துள்ளது.
விண்ணப்ப கட்டணம், இரு வழி மீட்டர் செலவு, மின் இணைப்பு கட்டணம் ஆகியவற்றில் இருந்து விலக்கு அளிக்க, மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையத்திடம் அனுமதி கேட்கப்பட்டு உள்ளது.
ஏற்கனவே உள்ள ஒருமுனை மின் இணைப்பை, மும்முனை இணைப்பாக மாற்றும் கட்டணம், மின் சுமை அல்லது மின் தேவையை, 10 கிலோ வாட் வரை உயர்த்துவதற்கான கட்டணங்கள் செலுத்துவதில் விலக்கு அளிக்கப்பட உள்ளது.
மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையம் அனுமதி அளித்ததும், இந்த கட்டண விலக்கை உடனே செயல்படுத்த மின் வாரியம் திட்டமிட்டுள்ளது.