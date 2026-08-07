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சென்னை: தமிழக மாநில சிறுபான்மையினர் ஆணையத்தின் தலைவராக பெலிக்ஸ் ஜெரால்டு நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் (தவெக) செய்தித் தொடர்பாளர் பெலிக்ஸ் ஜெரால்ட். இவர் தற்போது தமிழக மாநில சிறுபான்மையினர் ஆணையத்தின் தலைவராக நியமனம் செய்து தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. தவெகவின் செய்தி தொடர்பாளாரக உள்ள பெலிக்ஸ் ஜெரால்டுக்கு முக்கிய பதவி வழங்கப்பட்டு இருக்கிறது.
அரசியலில் முழுமையாக ஈடுபடுவதற்கு முன்பு, மூத்த பத்திரிகையாளரான பெலிக்ஸ் ஜெரால்ட் யூடியூப் சேனல் நடத்தி சமூக மற்றும் அரசியல் கருத்துகளை வீடியோவாக வெளியிட்டு வந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தமிழக சிறுபான்மையினர் ஆணையத்தின் தலைவராக பெலிக்ஸ் ஜெரால்ட் நியமனம்
தமிழக சிறுபான்மையினர் ஆணையத்தின் தலைவராக பெலிக்ஸ் ஜெரால்ட் நியமனம்
ADDED : ஆக 07, 2026 09:46 AM
ADDED : ஆக 07, 2026 09:46 AM
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சென்னை: தமிழக மாநில சிறுபான்மையினர் ஆணையத்தின் தலைவராக பெலிக்ஸ் ஜெரால்டு நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் (தவெக) செய்தித் தொடர்பாளர் பெலிக்ஸ் ஜெரால்ட். இவர் தற்போது தமிழக மாநில சிறுபான்மையினர் ஆணையத்தின் தலைவராக நியமனம் செய்து தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. தவெகவின் செய்தி தொடர்பாளாரக உள்ள பெலிக்ஸ் ஜெரால்டுக்கு முக்கிய பதவி வழங்கப்பட்டு இருக்கிறது.
அரசியலில் முழுமையாக ஈடுபடுவதற்கு முன்பு, மூத்த பத்திரிகையாளரான பெலிக்ஸ் ஜெரால்ட் யூடியூப் சேனல் நடத்தி சமூக மற்றும் அரசியல் கருத்துகளை வீடியோவாக வெளியிட்டு வந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.