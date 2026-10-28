ஒரு குடும்பத்தையே சிறை வைத்த பெண் குரல் பேச்சு வாலிபர் கைது
ஒரு குடும்பத்தையே சிறை வைத்த பெண் குரல் பேச்சு வாலிபர் கைது
UPDATED : அக் 28, 2026 10:37 PM
ADDED : அக் 28, 2026 10:37 PM
ஓசூர்: ஓசூரில், 4 மாதங்கள் ஒரு குடும்பத்தையே வீட்டு சிறை வைத்து, 10 லட்சம் ரூபாய் பறித்த வாலிபர் சிவசாரதி, 27, கைது செய்யப்பட்டார்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், காளேகுண்டாவை சேர்ந்த எலுமிச்சை வியாபாரி அருள், 55. இவரது, 3வது மகன் குபேந்திரன், 24. பூ வியாபாரி. மே மாதம் குபேந்திரனிடம் மொபைல்போனில் பேசிய பெண், தன்னை பிரியா என்றும், அவரை காதலிப்பதாகவும் கூறினார்.
ஜூனில், பிரியாவின் தம்பி என, கிருஷ்ணகிரியை சேர்ந்த சிவசாரதி, குபேந்திரன் வீட்டிற்கு வந்து, தன் அக்காவை குபேந்திரனுக்கு திருமணம் செய்து வைப்பதாகவும், உங்கள் வீட்டில் தீயசக்தி உள்ளதால், பரிகார பூஜை செய்ய வேண்டும் எனவும் கூறினார்.
நம்பிய குபேந்திரன் குடும்பத்தினரை, 4 மாதங்கள் வீட்டிலிருந்து வெளியே செல்ல விடாமல் சிறை வைத்தார். இதுகுறித்து குடும்பத்தினர் அக்., 24ல், ஓசூர் டவுன் போலீசில் புகார் அளித்தனர். போலீசார் ஆலோசனைப்படி, நேற்று காலை சிவசாரதிக்கு போன் செய்த குபேந்திரன், ஓசூருக்கு அழைத்துள்ளார். நம்பி ஓசூர் வந்த சிவசாரதியை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
போலீசாரிடம், சிவசாரதி கொடுத்த வாக்குமூலத்தில், ‘பணத்தேவை இருந்ததால், குபேந்திரன் குடும்பத்தினரை ஏமாற்றினேன். இதனால் கிடைத்த, 15.50 லட்சம் ரூபாயை கொஞ்சம் மட்டும் வைத்துக்கொண்டு, குபேந்திரன் குடும்பத்திற்காக , ‘டிவி’, பிரிட்ஜ், மளிகை பொருட்கள் வாங்கி தந்தேன்.
தினமும் கிருஷ்ணகிரியிலிருந்து ஓசூர் வந்து செல்ல, வாடகை காருக்கு, 8,000 ரூபாய் செலவானது. இப்போது என்னிடம் பணமே இல்லை’ என, தெரிவித்துள்ளார்.