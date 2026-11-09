பண்டிகைக்கு கொலைகள் நடப்பது புதிதல்ல: அமைச்சர் விளக்கம்
பண்டிகைக்கு கொலைகள் நடப்பது புதிதல்ல: அமைச்சர் விளக்கம்
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 11:24 PM
பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கூறியதாவது:
தீபாவளி பண்டிகை நாளில், தமிழகத்தில் முதன் முறையாக, ஒரே நாளில் படுகொலைகள் நடந்தது போன்ற மாயத் தோற்றத்தை எதிர்க் கட்சிகள் ஏற்படுத்தி வருகின்றன.
கடந்த ஆண்டு தீபாவளி தினத்தன்று, ஆறு படுகொலை சம்பவங்கள் அரங்கேறின. அதற்கு முந்தைய ஆண்டு தீபாவளி பண்டிகை அன்று, 11 படுகொலை சம்பவங்கள் நடந்துள்ளன.
பண்டிகை நாட்களில், இது போன்ற சம்பவங்கள் புதிதாக ஒன்றும் நடக்கவில்லை. ஆனால், திட்டமிட்டு, ஆளும் அரசின் மீது அவப்பெயரை ஏற்படுத்தும் விதமாக, எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் அறிக்கை வெளியிடுகின்றனர். எதிர்க்கட்சியினர் அனைவரும் எதிரிக்கட்சியினராக செயல் படுகின்றனர்.
இதுபோன்ற சம்பவங்களை தடுக்க, காவல் துறைக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்துள்ளோம். மிகப் பெரிய ரவுடிகளை, காவல்துறையினர் சுட்டுப் பிடிக்கின்றனர்; குற்றவாளிகளை உடனடியாக கைது செய்கின்றனர்.
துணை சபாநாயகர் ரவிசங்கரன் மீதான குற்றச்சாட்டில், அரசியல் உள்நோக்கம் இருக்குமோ என்ற சந்தேகம் எழுகிறது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இதற்கு பதிலளிக்கும் வகையில், சிவகங்கை தொகுதி காங்கிரஸ் எம்.பி., கார்த்தி சிதம்பரம் வெளியிட்ட அறிக்கை:
கடந்த கால புள்ளிவிபரங்களை கூறி, அமைச்சர் சமாளித்திருக்கிறார். உண்மையில், தமிழகத்தில் கொலைகள், குறிப்பாக திட்டமிட்ட பழிவாங்கும் கொலைகள் நடந்து வரு கின்றன. இவை, அச்சமூட் டு வதாகவும், கவலைக்கு ரியதாகவும் உள்ளன.
இதற்கு முன்பும் கொலைகள் நடந்துள்ளன என்பது போன்ற புள்ளி விபரங்களால், மக்களுக்கு எந்த பலனும் இல்லை.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.