பஞ்., தனி அலுவலர் நியமனத்தில் கடும் போட்டி

UPDATED : நவ 03, 2026 01:59 AM
ADDED : நவ 03, 2026 01:57 AM
திருவண்ணாமலை: கிராம பஞ்சாயத்து தனி அலுவலர்கள் நியமனத்தில், மண்டல துணை பி.டி.ஓ., பணியிடம் பெற, ஊரக வளர்ச்சித்துறை ஊழியர்களிடையே திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் கடும் போட்டி ஏற்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில், 37 மாவட்டங்களில், 388 ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் உள்ளன. இதில், 12 ஆயிரத்து 480 பஞ்சாயத்துக்கள் உள்ளன. கடந்த, 2025 ஜன., 5ம் தேதி வரையில், 28 மாவட்டங்களில், ஊராட்சிகளில் உள்ள உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளுக்கான பதவிக்காலம் முடிந்தது.
கடந்த அக்., 19ம் தேதி காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, வேலுார், ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்துார், திருநெல்வேலி மற்றும் தென்காசி ஆகிய, 9 மாவட்டங்களுக்கான ஊராட்சிகளில் உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் பதவி காலம் முடிவடைந்தது.
எல்லை மறுவறை, இட ஒதுக்கீடு போன்ற காரணங்களால், உள்ளாட்சி தேர்தல் உடனடியாக நடத்த முடியாததால், 2027 ஏப்., வரை கிராம பஞ்சாயத்துகள், ஊராட்சி ஒன்றியங்கள், மற்றம் மாவட்ட ஊராட்சிகளை நிர்வகிக்க, ஊரக வளர்ச்சித்துறை அதிகாரிகளை தனி அலுவலர்களாக நியமிக்க கடந்த, 19ம் தேதி அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
இதன் மூலம், கிராம ஊராட்சிகளில் பணிகளை விரைவாக செயல்படுத்தவும், கிராம சொத்துக்கள், தெருவிளக்குகள், குடிநீர் வழங்கல் போன்றவற்றை சரியான நேரத்தில் பழுது பார்த்து பராமரிக்க தனி அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட உள்ளனர்.
கிராம பஞ்சாயத்துக்ககளில் மண்டல துணை பி.டி.ஓ., சம்பந்தப்பட்ட பஞ்சாயத்துகளுக்கு தனி அலுவலர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்கள் வருவாய், செலவினங்கள் குறித்து சம்பந்தப்பட்ட பஞ்சாயத்து செயலர்களை கொண்டு விபரம் பெற்று, ஆய்வு செய்து மண்டல துணை பி.டி.ஓ., தனி அலுவலர் என்ற முறையில் பணம் கையாள கையெழுத்திட வேண்டும்.
இந்த பதவிக்கு மறைமுகமாக வருமானம் கிடைக்கும் என்பதால், மண்டல துணை பி.டி.ஓ., தனி அலுவலர் பணி பெற, ஊரக வளர்ச்சித்துறை அதிகாரிகளிடையே கடும் போட்டி ஏற்பட்டுள்ளது.