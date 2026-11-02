டாஸ்மாக் பணமோசடி வழக்கு சினிமா தயாரிப்பாளர் மனு தள்ளுபடி
டாஸ்மாக் பணமோசடி வழக்கு சினிமா தயாரிப்பாளர் மனு தள்ளுபடி
UPDATED : நவ 02, 2026 08:19 PM
ADDED : நவ 02, 2026 08:17 PM
–சிறப்பு நிருபர்–
டாஸ்மாக் பணமோசடி வழக்கில், திரைப்படத் தயாரிப்பாளர் ஆகாஷ் பாஸ்கரனின் வீடு மற்றும் அலுவலகங்களில் அமலாக்கத்துறை நடத்திய சோதனைகளுக்கு எதிரான மேல்முறையீட்டு மனுவை உச்சநீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.
முந்தைய தி.மு.க., ஆட்சிக்காலத்தில், டாஸ்மாக்கில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடந்ததாக புகார்கள் எழுந்தன. இந்த முறைகேடுகள் மற்றும் பணமோசடி விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக, திரைப்படத் தயாரிப்பாளர் ஆகாஷ் பாஸ்கரனுக்குச் சொந்தமான இடங்களில் அமலாக்கத்துறை சோதனை நடத்தியது.
இந்தச் சோதனையை எதிர்த்து ஆகாஷ் பாஸ்கரன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். அவரது மனுவை உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது. இதை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தார்.
இந்த மனு உச்சநீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், நீதிபதிகள் ஜாய்மால்யா பக்சி மற்றும் வி.மோகனா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது.
மனுதாரர் வாதங்களை கேட்ட நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு:
சோதனையின் போது கைப்பற்றப்பட்ட பொருட்கள் ஏற்கெனவே திருப்பி வழங்கப்பட்டுவிட்டன. அமலாக்கத்துறை அனுப்பிய விளக்கம் கேட்கும் நோட்டீசும் திரும்பப் பெறப்பட்டுவிட்டது.
எதிர்காலத்தில் சொத்துகளை முடக்குவது தொடர்பாக அமலாக்கத்துறை புதிதாக நடவடிக்கை எடுத்தால், அதனைத் தீர்ப்பளிக்கும் அதிகாரி அனைத்து அம்சங்களையும் சட்டப்படி புதிதாகப் பரிசீலித்தே முடிவெடுக்க வேண்டும்.
சோதனைகள் தொடர்பாக உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்த கருத்துகள் இடைக்கால விசாரணையின் அடிப்படையிலானவை; எதிர்கால நடவடிக்கைகளின் சட்டப்பூர்வத் தன்மை தனியாகப் பரிசீலிக்கப்பட வேண்டியது. இதனடிப்படையில், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் உத்தரவில் தலையிட எவ்வித காரணமும் இல்லை.
இவ்வாறு உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், ஆகாஷ் பாஸ்கரனின் மேல்முறையீட்டு மனுவை தள்ளுபடி செய்தனர்.