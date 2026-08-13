நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் மன்னிப்பு கேட்கணும்: சீமான்
நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் மன்னிப்பு கேட்கணும்: சீமான்
ADDED : ஆக 13, 2026 05:14 AM
ADDED : ஆக 13, 2026 05:14 AM
சென்னை: 'சட்டசபையில், நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் கொடுத்த பதிலும், வெளிப்படுத்திய உடல்மொழியும் ஆணவத்தின் உச்சம்' என, நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை; தமிழக சட்டசபையில் நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் நிதிநிலை அறிக்கை வாசிக்கும்போது, தமிழைத் தெளிவாக உச்சரிக்க தடுமாறியதையும், பார்த்து படிக்கும்போதே எண்களைப் பிழையாக கூறியதையும் சுட்டிக்காட்டி, திருத்தி கொள்ளுமாறு கோரிய எம்.எல்.ஏ., ராஜேந்திரனுக்கு, மரிய வில்சன் கொடுத்த பதிலும், வெளிப்படுத்திய உடல்மொழியும் ஆணவத்தின் உச்சம்.
தன்னிடம் உள்ள பிழையை ஏற்றுக்கொண்டு, அதை திருத்திக் கொள்ள முயற்சி செய்வதே அரசியல் முதிர்ச்சி. அந்தப் பண்பு துளியுமற்று, யாருக்காகவும் தன்னை மாற்றிக் கொள்ள முடியாது என, மரிய வில்சன் அதிகார திமிரில் பேசியிருப்பது கண்டனத்திற்கு உரியது.
எனவே, தமிழை அவமதிக்கும் வகையில் பேசிய அமைச்சர் மரிய வில்சன், தன் பேச்சுக்கு சட்டசபையில் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.