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/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ சுயஉதவிக்குழுக்கள் பெயரில் ரூ.27.59 லட்சம் மோசடி நிதி நிறுவன கிளை மேலாளர் கைது

﻿ சுயஉதவிக்குழுக்கள் பெயரில் ரூ.27.59 லட்சம் மோசடி நிதி நிறுவன கிளை மேலாளர் கைது

﻿ சுயஉதவிக்குழுக்கள் பெயரில் ரூ.27.59 லட்சம் மோசடி நிதி நிறுவன கிளை மேலாளர் கைது

ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:32 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:32 PM

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விருதுநகர்: விருதுநகர் பாரத் பைனான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் லிமிடெட் நிதி நிறுவன கிளை மேலாளர் பகவதி தெய்வம் 36, மகளிர் சுயஉதவி குழுக்கள் பெயரில் ரூ.27.59 லட்சம் மோசடி செய்ததாக குற்றப்பிரிவு போலீ சாரால் கைது செய்யப்பட்டார்.

விருதுநகரை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்படும் இந்நிதி நிறுவனம் மகளிர் சுயஉதவிக்குழுக்களுக்கு கடன் வழங்கி, அதற்கான தொகையை வாராந்திர தவணையாக வசூல் செய்து வருகிறது.

இந்நிறுவனத்தில் மதுரை மாவட்டம் கள்ளிக்குடி அருகே தும்பகுளத்தைச் சேர்ந்த பகவதி தெய்வம் 36, கிளை மேலாளராக பணிபுரிந்தார். இவர் மகளிர் சுய உதவிக்குழு உறுப்பினர்களின் அறியாமையை பயன்படுத்தி அவர்களின் அலைபேசி ஓ.டி.பி., எண்களை பெற்றும், விரல்ரேகையை பதிவு செய்தும் நிறுவனத்திடம் இருந்து கடன் பெற்றார்.

மேலும் நிறுவனத்திற்கு சந்தேகம் வராதவாறு வாராந்திர தவணையை அவரே செலுத்தி வந்தார். அவர் மே 4 முதல் பணிக்கு வராததால் நிறுவன அதிகாரிகள் நடத்திய ஆய்வில் 65 குழு உறுப்பினர்களின் பெயரில் ரூ.27.59 லட்சம் வரை மோசடி நடந்திருப்பது தெரிந்தது. இதுதொடர்பான புகாரில் மாவட்ட குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்கு பதிந்து பகவதி தெய்வத்தை கைது செய்தனர்.

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