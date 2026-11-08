பண்ருட்டி பட்டாசு கடை தீ விபத்து 5 பேர் சென்னையில் ‘அட்மிட்’
பண்ருட்டி பட்டாசு கடை தீ விபத்து 5 பேர் சென்னையில் ‘அட்மிட்’
ADDED : நவ 08, 2026 06:03 PM
கீழ்ப்பாக்கம்: கடலூர் மாவட்டம் பண்ருட்டியில், பட்டாசு கடை தீ விபத்தில் படுகாயமடைந்த ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 5 பேர், சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
பண்ருட்டி – முத்தாண்டி குப்பத்தை சேர்ந்த கருணாமூர்த்தி, 50, நேற்று (நவ.,7) இரவு குடும்பத்துடன், தனது அண்ணன் மகன் பிரவீனின் பட்டாசு கடைக்கு சென்றார்.
அப்போது கடையில் திடீரென தீ விபத்து நேரிட்டு, விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த பட்டாசுகள் வெடித்து சிதறியது. இதில் கருணாமூர்த்தி, அவரது மனைவி சுகந்தி, 40, மகள் பிரியதர்ஷினி, 22, மகன் பிரியதர்ஷன், 20, கடை நடத்திய பிரவீன், 23 ஆகியோர் படுகாயமடைந்தனர்.
ஐவரும் கடலுார் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட நிலையில், நேற்று, மேல் சிகிச்சைக்காக கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டனர். அங்கு தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.