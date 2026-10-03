ஆம்பூர் காலணி தொழிற்சாலையில் தீ விபத்து ரூ.40 லட்சம் மதிப்பிலான பொருட்கள் சேதம்
ஆம்பூர் காலணி தொழிற்சாலையில் தீ விபத்து ரூ.40 லட்சம் மதிப்பிலான பொருட்கள் சேதம்
UPDATED : அக் 03, 2026 01:37 AM
ADDED : அக் 03, 2026 01:35 AM
ஆம்பூர்: ஆம்பூர் காலணி தொழிற்சாலை மற்றும் கிடங்கில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில், 40 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் எரிந்து நாசமாகின.
திருப்பத்துார் மாவட்டம், ஆம்பூர், நேதாஜி சாலையில் அசாரூதீன், 50, ஜூனேத், 54, ஆகிய இருவரும் சேர்ந்து காலணி கடை மற்றும் ரப்பர், தோல் தயாரிப்புக்கான மூலப்பொருட்கள் கிடங்கு வைத்துள்ளனர்.
நேற்று முன்தினம் இரவு வியாபாரம் முடிந்து கடையை மூடிவிட்டு சென்றனர். நள்ளிரவு திடீரென கடை மற்றும் கிடங்கில் புகை வெளியேறியது. இதை பார்த்த பொதுமக்கள், ஆம்பூர் தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
அதற்குள், கடை மற்றும் கிடங்கு தீப்பிடித்து மளமளவென எரிய தொடங்கியது. ஆம்பூர் தீயணைப்பு துறையினர் தீயை அணைக்க முயன்றும் முடியாததால், வாணியம்பாடி தீயணைப்பு துறையினரையும் வரவழைத்து நீண்ட நேரம் போராடி தீயை அணைத்து, கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர்.
தீ விபத்தில், 40 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் எரிந்து நாசமாகின. தீ விபத்து குறித்து, ஆம்பூர் டவுன் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.