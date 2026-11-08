படகு குழாமில் தீ விபத்து புதுச்சேரியில் திடீர் பரபரப்பு
படகு குழாமில் தீ விபத்து புதுச்சேரியில் திடீர் பரபரப்பு
UPDATED : நவ 08, 2026 07:19 PM
ADDED : நவ 08, 2026 07:12 PM
புதுச்சேரி: சுற்றுலா படகுகள் நிறுத்தும் கொட்டகையில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டதால், புதுச்சேரியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
புதுச்சேரியில் கடலுக்குள் சென்று அழகை ரசிக்க சுற்றுலா பயணியருக்கு அரசு அனுமதி பெற்ற தனியார் படகுகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதற்காக, வம்பாகீரப்பாளையம் பகுதியில் பிரத்யேகமாக கொட்டகை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இங்கு சுற்றுலா பயணியர் காத்திருப்பதற்கான வசதிகள் மட்டுமின்றி, படகுகளை கட்டுவதற்கான கயிறுகள் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான லைப் ஜாக்கெட்டுகள் உள்ளிட்ட பொருட்கள் சேமித்து வைக்கப்பட்டிருந்தன.
இந்நிலையில், இந்த கொட்டகை நேற்று எதிர்பாராதவிதமாக திடீரென தீ பற்றி எரிய தொடங்கியது. கொட்டகையிலிருந்து புகையும், தீயும் கொழுந்துவிட்டு எரிவதை கண்ட பொதுமக்கள் உடனே ஒதியஞ்சாலை தீயணைப்பு நிலையத்திற்கு தெரிவித்தனர்.
தீயணைப்பு வீரர்கள், தீயை கட்டுப்படுத்த தீவிர முயற்சியில் ஈடுபட்டனர். ஒரு மணி நேரத்திற்கு பிறகு தீ கட்டுப்படுத்தப்பட்டது. இந்த தீ விபத்தில் ஆறு படகு நிறுவனங்களின் கொட்டகைகள் சாம்பலானது.
ஒதியஞ்சாலை போலீசார் நடத்திய முதற்கட்ட விசாரணையில், பட்டாசு வெடித்தபோது அதிலிருந்து வெளிப்பட்ட தீப்பொறி கொட்டகையின் மீது விழுந்ததே விபத்திற்கு காரணம் என தெரியவந்துள்ளது.