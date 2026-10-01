முதலில் உள்ளூர் பிரச்னை; இறுதியில் அரசியல் பேச்சு: அப்ளாஸ் அள்ளிய முதல்வர் விஜய்!
முதலில் உள்ளூர் பிரச்னை; இறுதியில் அரசியல் பேச்சு: அப்ளாஸ் அள்ளிய முதல்வர் விஜய்!
UPDATED : அக் 01, 2026 12:10 AM
ADDED : அக் 01, 2026 12:06 AM
UPDATED : அக் 01, 2026 12:10 AM ADDED : அக் 01, 2026 12:06 AM
சென்னை: இடைத்தேர்தலை சந்திக்கும் தாராபுரத்தில் நேற்று நடந்த த.வெ.க., கூட்டத்தில், முதல்வர் விஜய் தன் பிரசார உத்தியை மாற்றினார். உள்ளூர் பிரச்னைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து, அவற்றை பட்டியல் போட்டதுடன், த.வெ.க., அரசு செய்யப் போகும் திட்டங்களையும் அறிவித்தார். இறுதியாக, அ.தி.மு.க., - தி.மு.க.,வை கடுமையாக விமர்சித்து, கூட்டத்தினரின் கைத்தட்டல்களை பெற்றார்.
திருப்பூர் மாவட்டம், தாராபுரம் சட்டசபை தொகுதியில், வரும் 6ம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடக்கவுள்ளது. இதில், த.வெ.க., சார்பில் போட்டியிடும் சத்யபாமாவை ஆதரித்து, தாராபுரத்தில் நேற்று நடந்த பிரசாரக் கூட்டத்தில், முதல்வர் விஜய் பேசியதாவது:
த.வெ.க., ஆட்சி அமைந்த குறுகிய காலத்தில், கொடுத்த வாக்குறுதிகளை படிப்படியாக நிறைவேற்றி வருகிறோம். ஊழல், லஞ்சம், லாவண்யமற்ற நிர்வாகத்தை முழு முனைப்புடன் உறுதிப் படுத்தி வருகிறோம்.
த.வெ.க., அரசு பொறுப்பேற்ற பின், பள்ளி, கோவில்கள் அருகில் இருந்த 717 டாஸ்மாக் மதுக்கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளன. வீடுகளுக்கு 200 யூனிட் கட்டணமில்லா மின்சாரம் வழங்கப்படுகிறது.
பெண்கள் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த, சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை துவங்கப்பட்டு, 2,546 புதிய பணியிடங்கள் உருவாக்கப்பட்டு உள்ளன.
காமராஜர் காலை உணவு திட்டம், ஆறாம் வகுப்பு முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு உள்ளது. மேலும், 13 லட்சம் விவசாயிகளுக்கு பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு உள்ளது. நெல்லுக்கான ஊக்கத்தொகை, முன் எப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு உயர்த்தப்பட்டு உள்ளது.
பால் கொள்முதல் விலை லிட்டருக்கு 6 ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டு உள்ளது. தாய்மாமன் தங்க மோதிரம், கடந்த மாதம் 28ம் தேதி முதல் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தமிழகம் முழுதும் அரசு பஸ்களில், மகளிர் இலவசமாக வெற்றிப் பயணம் மேற்கொள்ளும் திட்டம், அக்டோபர் 2ம் தேதி நடைமுறைக்கு வருகிறது.
ஆண்டுக்கு மூன்று காஸ் சிலிண்டர்கள் வழங்கும், 'அன்னபூர்ணா சூப்பர் சிக்ஸ்' திட்டம், பொங்கல் முதல் செயல்பாட்டிற்கு வருகிறது. முதல்வரின் விரிவான மருத்துவ காப்பீடு திட்டத் தொகை, 5 லட்சத்தில் இருந்து 25 லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டு உள்ளது.
தமிழகத்தில் முதல் முறையாக, 70 வயதுக்கு மேற்பட்ட 38 லட்சம் மூத்த குடிமக்களுக்கு, கட்டணமில்லா சிகிச்சை வழங்கும் முதல்வரின் முதியோர் காப்பீடு திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டு உள்ளது.
அரசு பொறுப்பேற்ற முதல் 100 நாட்களில், 1 லட்சம் கோடி ரூபாய் முதலீடு ஈர்க்கப்பட்டு உள்ளது. இதன் வாயிலாக, 1.06 லட்சம் வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கும் வகையில் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இவ்வாறு பேசியவர், திருப்பூர் மாவட்ட பிரச்னைகளை பட்டியலிட்டு, அவற்றுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும். இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
இறுதியாக தன் பேச்சில், தி.மு.க., - அ.தி.மு.க.,வை கடுமையாக விஜய் விமர்சித்தார்.
அவர் பேசியதாவது: பா.ஜ.,வின் கிளையாக இருந்த அ.தி.மு.க., இப்போது, தி.மு.க.,வின் பிரிவாக மாறியுள்ளது. அ.தி.மு.க.,வுக்கும், தி.மு.க.,வுக்கும் ஒரே 'ஓனர்' தான். இவர்கள் என்ன சதி வேலை செய்தாலும், கடவுளும், மக்களும் நம்முடன் இருக்கும்போது எதுவும் நடக்காது.
எம்.ஜி.ஆரும், ஜெயலலிதாவும், தீய சக்தி தி.மு.க.,வை எதிர்த்து அரசியல் செய்தனர். அந்த கட்சியுடன் கூட்டணி அமைத்து, ஆட்சி அமைக்க திட்டமிட்டால், அதை அ.தி.மு.க., தொண்டர்களால் எப்படி ஏற்க முடியும்?
இது, எம்.ஜி.ஆர்., - ஜெயலலிதாவை அவமானப்படுத்துவது போல ஆகாதா? அந்த வலி, வேதனையை அ.தி.மு.க., தொண்டர்களால் எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்?
அதனால் தான், தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற சத்யபாமா தன் பதவியை ராஜினாமா செய்து, த.வெ.க.,விற்கு வந்துள்ளார். ஆனால், அதை கழுதை பேரம், குதிரை பேரம் என்கின்றனர். மக்கள் துணை இருக்கும்போது எதற்கு பேரம்? மக்கள், இது போன்ற அவதுாறுகளை பரப்புவது இல்லை! இவ்வாறு முதல்வர் பேசினார்.
***