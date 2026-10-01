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/செய்திகள்/தமிழகம்/முதலில் உள்ளூர் பிரச்னை; இறுதியில் அரசியல் பேச்சு: அப்ளாஸ் அள்ளிய முதல்வர் விஜய்!

முதலில் உள்ளூர் பிரச்னை; இறுதியில் அரசியல் பேச்சு: அப்ளாஸ் அள்ளிய முதல்வர் விஜய்!

முதலில் உள்ளூர் பிரச்னை; இறுதியில் அரசியல் பேச்சு: அப்ளாஸ் அள்ளிய முதல்வர் விஜய்!

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UPDATED : அக் 01, 2026 12:10 AM

ADDED : அக் 01, 2026 12:06 AM

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UPDATED : அக் 01, 2026 12:10 AM ADDED : அக் 01, 2026 12:06 AM

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சென்னை: இடைத்தேர்தலை சந்திக்கும் தாராபுரத்தில் நேற்று நடந்த த.வெ.க., கூட்டத்தில், முதல்வர் விஜய் தன் பிரசார உத்தியை மாற்றினார். உள்ளூர் பிரச்னைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து, அவற்றை பட்டியல் போட்டதுடன், த.வெ.க., அரசு செய்யப் போகும் திட்டங்களையும் அறிவித்தார். இறுதியாக, அ.தி.மு.க., - தி.மு.க.,வை கடுமையாக விமர்சித்து, கூட்டத்தினரின் கைத்தட்டல்களை பெற்றார்.

திருப்பூர் மாவட்டம், தாராபுரம் சட்டசபை தொகுதியில், வரும் 6ம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடக்கவுள்ளது. இதில், த.வெ.க., சார்பில் போட்டியிடும் சத்யபாமாவை ஆதரித்து, தாராபுரத்தில் நேற்று நடந்த பிரசாரக் கூட்டத்தில், முதல்வர் விஜய் பேசியதாவது:

த.வெ.க., ஆட்சி அமைந்த குறுகிய காலத்தில், கொடுத்த வாக்குறுதிகளை படிப்படியாக நிறைவேற்றி வருகிறோம். ஊழல், லஞ்சம், லாவண்யமற்ற நிர்வாகத்தை முழு முனைப்புடன் உறுதிப் படுத்தி வருகிறோம்.

த.வெ.க., அரசு பொறுப்பேற்ற பின், பள்ளி, கோவில்கள் அருகில் இருந்த 717 டாஸ்மாக் மதுக்கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளன. வீடுகளுக்கு 200 யூனிட் கட்டணமில்லா மின்சாரம் வழங்கப்படுகிறது.

பெண்கள் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த, சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை துவங்கப்பட்டு, 2,546 புதிய பணியிடங்கள் உருவாக்கப்பட்டு உள்ளன.

காமராஜர் காலை உணவு திட்டம், ஆறாம் வகுப்பு முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு உள்ளது. மேலும், 13 லட்சம் விவசாயிகளுக்கு பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு உள்ளது. நெல்லுக்கான ஊக்கத்தொகை, முன் எப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு உயர்த்தப்பட்டு உள்ளது.

பால் கொள்முதல் விலை லிட்டருக்கு 6 ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டு உள்ளது. தாய்மாமன் தங்க மோதிரம், கடந்த மாதம் 28ம் தேதி முதல் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தமிழகம் முழுதும் அரசு பஸ்களில், மகளிர் இலவசமாக வெற்றிப் பயணம் மேற்கொள்ளும் திட்டம், அக்டோபர் 2ம் தேதி நடைமுறைக்கு வருகிறது.

ஆண்டுக்கு மூன்று காஸ் சிலிண்டர்கள் வழங்கும், 'அன்னபூர்ணா சூப்பர் சிக்ஸ்' திட்டம், பொங்கல் முதல் செயல்பாட்டிற்கு வருகிறது. முதல்வரின் விரிவான மருத்துவ காப்பீடு திட்டத் தொகை, 5 லட்சத்தில் இருந்து 25 லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டு உள்ளது.

தமிழகத்தில் முதல் முறையாக, 70 வயதுக்கு மேற்பட்ட 38 லட்சம் மூத்த குடிமக்களுக்கு, கட்டணமில்லா சிகிச்சை வழங்கும் முதல்வரின் முதியோர் காப்பீடு திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டு உள்ளது.

அரசு பொறுப்பேற்ற முதல் 100 நாட்களில், 1 லட்சம் கோடி ரூபாய் முதலீடு ஈர்க்கப்பட்டு உள்ளது. இதன் வாயிலாக, 1.06 லட்சம் வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கும் வகையில் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.

இவ்வாறு பேசியவர், திருப்பூர் மாவட்ட பிரச்னைகளை பட்டியலிட்டு, அவற்றுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும். இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

இறுதியாக தன் பேச்சில், தி.மு.க., - அ.தி.மு.க.,வை கடுமையாக விஜய் விமர்சித்தார்.

அவர் பேசியதாவது: பா.ஜ.,வின் கிளையாக இருந்த அ.தி.மு.க., இப்போது, தி.மு.க.,வின் பிரிவாக மாறியுள்ளது. அ.தி.மு.க.,வுக்கும், தி.மு.க.,வுக்கும் ஒரே 'ஓனர்' தான். இவர்கள் என்ன சதி வேலை செய்தாலும், கடவுளும், மக்களும் நம்முடன் இருக்கும்போது எதுவும் நடக்காது.

எம்.ஜி.ஆரும், ஜெயலலிதாவும், தீய சக்தி தி.மு.க.,வை எதிர்த்து அரசியல் செய்தனர். அந்த கட்சியுடன் கூட்டணி அமைத்து, ஆட்சி அமைக்க திட்டமிட்டால், அதை அ.தி.மு.க., தொண்டர்களால் எப்படி ஏற்க முடியும்?

இது, எம்.ஜி.ஆர்., - ஜெயலலிதாவை அவமானப்படுத்துவது போல ஆகாதா? அந்த வலி, வேதனையை அ.தி.மு.க., தொண்டர்களால் எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்?

அதனால் தான், தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற சத்யபாமா தன் பதவியை ராஜினாமா செய்து, த.வெ.க.,விற்கு வந்துள்ளார். ஆனால், அதை கழுதை பேரம், குதிரை பேரம் என்கின்றனர். மக்கள் துணை இருக்கும்போது எதற்கு பேரம்? மக்கள், இது போன்ற அவதுாறுகளை பரப்புவது இல்லை! இவ்வாறு முதல்வர் பேசினார்.

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வெளியில் வேஷம்; உள்ளுக்குள் கூட்டு: தி.மு.க., - அ.தி.மு.க.,வை தாக்கிய விஜய்


தாராபுரத்தில் முதல்வர் விஜய் மேலும் பேசியதாவது: சட்டசபை தேர்தலில் மக்கள் வீட்டுக்கு அனுப்பியதை மறந்து விட்டு, இன்னமும் நாங்கள் தான் முதல்வர், நம் குடும்பம் தான் அதிகாரத்தில் உள்ளது என, தி.மு.க.,வினர் நினைக்கின்றனர். அது போன்ற மன்னர் ஆட்சி மனப்பான்மை எனக்கு கிடையாது. மக்கள் என் மீது வைத்துள்ள நம்பிக்கையை காப்பாற்றுவேன். நான் யாருடைய கடவுள் நம்பிக்கைக்கும் எதிரானவன் இல்லை.
மற்றவர்களின் மத நம்பிக்கையை நாங்கள் மதிக்கிறோம்; அதற்காகவே, மதச்சார்பற்ற சமூக நீதி வெற்றிக் கூட்டணி அமைத்துள்ளோம். கிருஷ்ண ஜெயந்தி, கிறிஸ்துமஸ், பக்ரீத் என அனைத்திற்கும் நாங்கள் வாழ்த்து சொல்வோம்; பம்மி பதுங்கி தி.மு.க., போல இருக்க மாட்டோம். அண்ணாதுரை காலத்தில் சாதாரணமானவர்களை எல்லாம் தேர்தலில் நிற்க வைத்து, மன்னர்களை தோற்கடித்தனர் என, தி.மு.க., பொதுச்செயலர் உண்மையை போட்டு உடைத்துள்ளார்.
அண்ணாதுரை, எம்.ஜி.ஆர்., காலத்தில் மட்டுமல்லாது நம் காலத்திலும் அப்படித்தான் நடந்துள்ளது. அதை விட சாதாரண குடும்பத்தைச் சேர்ந்த வேட்பாளர்களை நிற்க வைத்து, மன்னர்கள், குறுநில மன்னர்களை தோற்கடித்துள்ளோம். பொதுச்செயலர் தான் அப்படி பேசினார் என்றால், தி.மு.க., தலைவரும் உண்மையை போட்டு உடைத்துள்ளார். 'கொளத்துார் மக்கள் ஓட்டு போடவில்லை; அந்த மக்களுக்கு கோடானுகோடி நன்றி' எனக்கூறி கையெடுத்து கும்பிட்டுள்ளார்.
மேடையில் நடித்து நடித்து, அவருக்கு பழகி விட்டது. மக்கள் தீர்ப்புக்கு தலை வணங்குவதாக அவர் வழக்கமாக சொல்வார்; இடைத்தேர்தலுக்கு பின்னும் அவர் அதை சொல்வார். யாருடன் கூட்டு சேரக்கூடாதோ அவர்களுடன் சேர்த்து, ஆட்சியை கவிழ்க்க திட்டம் போடுவார். தி.மு.க., - அ.தி.மு.க.,விற்காக பலர் முட்டு கொடுக்கின்றனர். சட்டசபையில் சர்க்காரியா கமிஷன் பற்றி பேசினேன். முன்பு ஜெயலலிதா அதை பற்றி பேசி, தி.மு.க.,வை 'வெளு வெளு' என வெளுப்பார்.
நான் பேசினால், தி.மு.க.,வினர் கோபப்படுவதில் ஒரு நியாயம் இருக்கிறது; அ.தி.மு.க.,வினர் ஏன் கோபப்படுகின்றனர்? எம்.ஜி.ஆர்., - ஜெயலலிதா போன்று 'தில்'லாக, தி.மு.க.,வை எதிர்ப்பது விஜய் மட்டும் தான். ஆட்சியை கலைக்க, இவர்கள் என்ன திட்டம் போட்டாலும், அது முடியாது. மக்களிடம், தேர்தலை தாண்டிய பாசக்கணக்கு இருப்பதால், ஊழல் கணக்கு போடும் தி.மு.க.,வுடன் கூட்டு சேர்ந்து ஆட்சி அமைக்க நினைத்தால், அ.தி.மு.க.,வால் அது முடியாது.
தி.மு.க., - அ.தி.மு.க.,வினர் வெளியில் வேஷம் போட்டு, உள்ளுக்குள் கூட்டு வைத்துள்ளனர். அன்று நடந்தது அம்மா ஆட்சி; அடுத்து நடந்தது அப்பா ஆட்சி; இப்போது நடப்பது பிள்ளைகளின் ஆட்சி; நம்ம வீட்டு பிள்ளைகளின் ஆட்சி. இது தான் உண்மையான மக்கள் ஆட்சி. இவ்வாறு விஜய் பேசினார்.



பிரசாரத்தில் கண் கலங்கிய சத்யபாமா; தோளில் தட்டி தேற்றிய முதல்வர்


தாராபுரம் பிரசாரக் கூட்டத்தில் த.வெ.க., வேட்பாளர் சத்யபாமா பேசியதாவது: தி.மு.க., தொண்டனுடன் பேசினாலே, அவரை அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியில் இருந்து ஜெயலலிதா நீக்குவார். அப்படி அவர் கட்டிக் காத்த கட்சியை, தி.மு.க.,வுடன் உடன்படிக்கை செய்து, புதுச்சேரியில் சந்தோஷமாக அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் பழனிசாமி சொன்னபோது, அதை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை.
பெண் என்றும் பார்க்காமல் என் மீது பழி போடுகின்றனர்; அசிங்கமாக அவச்சொல் பேசுகின்றனர். இதனால், இரண்டு மாதங்களாக மொபைல் போன் பார்ப்பதில்லை. நான் எந்த தவறும் செய்யவில்லை. ஆளுங்கட்சியாக இருந்தால் மக்களுக்கு நிறைய செய்யலாம். வேறு எதுவும் நான் நினைக்கவில்லை. இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
தன் பேச்சின் இடையே சத்யபாமா கண் கலங்கியபோது, அவரது தோளில் தட்டி முதல்வர் விஜய் தேற்றினார். அதன்பிறகு, தொடர்ந்து சத்யபாமா பேசினார்.



விதவிதமான பரிசுகளுடன் முதல்வரை வரவேற்ற மக்கள்


தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் பிரசாரத்துக்காக முதல்வர் விஜய் நேற்று கோவை வந்தார். முதல்வரான பிறகு, அவர் கோவை வருவது இதுவே முதல்முறை. கோவை விமான நிலையத்தில் துவங்கி, தாராபுரம் வரை அவருக்கு பிரமாண்ட வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
அரசியல் தலைவர்களுக்கு புத்தகம், பூங்கொத்து, சால்வை, நினைவு சின்னம் பரிசாக வழங்கப்படும். விஜயை பார்க்க வந்த மக்கள், வித்தியாசமான பரிசுகளுடன் வந்து கவனம் ஈர்த்தனர்.
பல பெண்கள், விஜய்க்கு கரடி பொம்மை பரிசாக வழங்கினர்; ஒரு பெண், 'கூலிங் கிளாஸ்' பரிசளித்தார்; ஒருவர், செவ்வாழை தார் பரிசாக வழங்கினார்; ஒருவர், 25 ஆயிரம் கற்களில் விஜய் ஓவியத்தை, 'பிரேம்' போட்டு பரிசாக வழங்கினார். சிலர், ஏ.ஐ., தொழில்நுட்பத்தில் எம்.ஜி.ஆர்., கிரீடம் அணிவிப்பது உள்ளிட்ட பல டிசைன்களில், 'போட்டோ பிரேம்' போட்டு விஜய்க்கு பரிசளித்தனர்.



கொடி இல்லை; பேனர் இல்லை


தாராபுரம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில், த.வெ.க., வேட்பாளரை ஆதரித்து பிரசாரம் செய்ய, முதல்வர் விஜய் நேற்று விமானம் மூலம் கோவை வந்தார்; பின், கோவையிலிருந்து வேனில் தாராபுரம் புறப்பட்டு சென்றார். முன்னதாக கோவை வந்த முதல்வர் விஜய்க்கு, அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் கனிமொழி, சுனில் ஆனந்த், சுகுமார் உள்ளிட்டோர் வரவேற்பு அளித்தனர்.
கோவை விமான நிலையத்தில் இருந்து வேனில் புறப்பட்ட விஜய்க்கு, தொண்டர்கள் உற்சாகமாக வரவேற்பு அளித்தனர். போக்குவரத்து கெடுபிடிகள் இருந்தாலும், முதல்வரை வரவேற்க பிளெக்ஸ் பேனர்கள், கொடிக்கம்பங்கள், தாரை தப்பட்டைகள், செண்டை மேளம், கட்சிக்கொடி கட்டாமல் தவிர்த்தது, பொது மக்களிடையே வரவேற்பை பெற்றது.



கூட்டத்துக்கு வந்த பெண்கள் மயக்கம்


முதல்வர் விஜயின் பிரசாரக் கூட்டத்துக்கு, தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து, வாகனங்களில் பலர் வந்திருந்தனர். காலை முதலே, பொதுக்கூட்ட மைதானத்தில், தொண்டர்கள் குவியத் துவங்கினர். இந்நிலையில், மதியம் 1:00 மணியளவில் திடீரென ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி, விருதுநகர் மாவட்டம், ராஜபாளையத்தைச் சேர்ந்த சுந்தரேசன் மனைவி ஸ்ரீதேவி, 51, என்பவர் மயக்கமடைந்தார். இதே போல், தாராபுரம், சகுனிபாளையத்தைச் சேர்ந்த மாரிமுத்து மனைவி நித்யவேணி, 36, மற்றும் 18 வயது சிறுமி ஒருவரும் பொதுக்கூட்ட மேடை அருகே மயக்கம் அடைந்தனர். மூவரையும் அங்கிருந்தவர்கள் மீட்டு, ஆம்புலன்சில் தாராபுரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.



அ.தி.மு.க., செம்மலை த.வெ.க.,வில் ஐக்கியம்


தாரமங்கலம் தொகுதியில், 1980 சட்டசபை தேர்தலில் சுயேச்சையாக வெற்றி பெற்ற செம்மலை, பின்னர், அ.தி.மு.க.,வில் இணைந்தார். 1984ல், அக்கட்சி சார்பில் வெற்றி பெற்றார். 2001ல் ஓமலுார் தொகுதியில் வெற்றி பெற்று, நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சரானார். 2009ல் சேலம் லோக்சபா தொகுதியில் இருந்து எம்.பி.,யாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.
2016ல் சட்டசபை தற்காலிக சபாநாயகராக பணியாற்றினார். அ.தி.மு.க.,வில் உட்கட்சி பிரச்னை அதிகரித்த நிலையில், கடந்த மே மாதம் அக்கட்சியில் இருந்து விலகுவதாக செம்மலை அறிவித்தார். தாராபுரத்தில், நேற்று முதல்வர் விஜய் வந்தபோது, செம்மலை அவருக்கு சால்வை அணிவித்து வரவேற்றார். செம்மலைக்கு த.வெ.க., துண்டை அணிவித்த விஜய், அவரை கட்சியில் இணைத்துக் கொண்டார்.



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