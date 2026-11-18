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சென்னை: சஇந்திய ரயில்வேயின் பழமையான உற்பத்தி தொழிற்சாலைகளில் ஒன்றான ஐ.சி.எப்., 1955 ம் ஆண்டு அக்., 2ம் தேதி பெரம்பூரில் தொடங்கப்பட்டது. ஆரம்பத்தில், ரயிலின் உட்புற பாகங்களை பொருத்தும் தொழிற்சாலையாக இருந்தது. அதன்பின், படிப்படியாக உயர்த்து, ரயில் பெட்டி தயாரிக்கும் தொழிற்சாலையாக உருவெடுத்தது.
இங்கு, 9,000க்கும் மேற்பட்டோர், பணியாற்றி வருகின்றனர். இதுவரை தொழிற்சங்க அங்கீகாரத் தேர்தல் நடத்தப்படவில்லை. தற்போது, நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில், முதல் முறையாக, ஐ.சி.எப்., ஆலையில், தொழிற்சங்க அங்கீகார தேர்தல், டிச.,10ம் தேதி நடக்க உள்ளது.
நான்கு அணிகள் தேர்தலை சந்திக்கின்றன. தேர்தலில் போட்டியிடும் சங்கங்களின் நிர்வாகிகள், பணியாளர்களிடம் ஆதரவு திரட்டி வருகின்றனர்.
ஐ.சி.எப்., ஆலையில் முதல் முறையாக தொழிற்சங்க தேர்தல்
ஐ.சி.எப்., ஆலையில் முதல் முறையாக தொழிற்சங்க தேர்தல்
UPDATED : நவ 18, 2026 08:52 PM
ADDED : நவ 18, 2026 08:52 PM
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சென்னை: சஇந்திய ரயில்வேயின் பழமையான உற்பத்தி தொழிற்சாலைகளில் ஒன்றான ஐ.சி.எப்., 1955 ம் ஆண்டு அக்., 2ம் தேதி பெரம்பூரில் தொடங்கப்பட்டது. ஆரம்பத்தில், ரயிலின் உட்புற பாகங்களை பொருத்தும் தொழிற்சாலையாக இருந்தது. அதன்பின், படிப்படியாக உயர்த்து, ரயில் பெட்டி தயாரிக்கும் தொழிற்சாலையாக உருவெடுத்தது.
இங்கு, 9,000க்கும் மேற்பட்டோர், பணியாற்றி வருகின்றனர். இதுவரை தொழிற்சங்க அங்கீகாரத் தேர்தல் நடத்தப்படவில்லை. தற்போது, நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில், முதல் முறையாக, ஐ.சி.எப்., ஆலையில், தொழிற்சங்க அங்கீகார தேர்தல், டிச.,10ம் தேதி நடக்க உள்ளது.
நான்கு அணிகள் தேர்தலை சந்திக்கின்றன. தேர்தலில் போட்டியிடும் சங்கங்களின் நிர்வாகிகள், பணியாளர்களிடம் ஆதரவு திரட்டி வருகின்றனர்.