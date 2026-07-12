கிழிந்த சாக்குகளுக்கு 'முதல் மரியாதை': திறந்தவெளியில் பாழாகும் நெல்மணிகள்: இதெல்லாம் நியாயமா ஆபீசர்ஸ்?
கிழிந்த சாக்குகளுக்கு 'முதல் மரியாதை': திறந்தவெளியில் பாழாகும் நெல்மணிகள்: இதெல்லாம் நியாயமா ஆபீசர்ஸ்?
ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:25 AM
ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:25 AM
தஞ்சாவூர்: திருநாகேஸ்வரத்தில் உள்ள கிடங்கில், கிழிந்த சாக்குகள் பாதுகாக்கப்படும் நிலையில், இட பற்றாக்குறையால், நெல்மணிகள் திறந்தவெளியில், வெயிலிலும், மழையிலும் வீணாகி வருகின்றன.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருநாகேஸ்வரத்தில், தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழகத்தின் நவீன அரிசி ஆலை உள்ளது. இங்கு, அரவைக்கு வரும் நெல் மூட்டைகளை பாதுகாக்க, ஏழு கிடங்குகள் உள்ளன. இரண்டு கிடங்குகளில், பயன்படுத்தப்பட்டு வீணான, 18 லட்சம் கிழிந்த சாக்குகள் குவித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இவை, 10 ஆண்டுகளாக கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. வீணாகி போன சாக்குகளை வைத்துள்ள கிடங்குகளில், 4,800 டன் நெல் மூட்டைகளை அடுக்கி வைக்கலாம்.
விவசாயிகள் கூறியதாவது:
தஞ்சாவூர் மாவட்ட கொள்முதல் நிலையங்களிலும், திறந்தவெளி கிடங்குகளிலும் பாதுகாப்பு இல்லாமல், மழையிலும், வெயிலிலும் பல லட்சம் டன் நெல் மூட்டைகள் வீணாகி வருகின்றன.
ஆனால், வீணான சாக்குகளை அரிசி ஆலையில் குவித்து வைத்து, நெல் மூட்டைகளை அடுக்கி வைக்க கிடங்குகள் இல்லை என, பொய்யான தகவல்களை அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
சமீபத்தில் ஆய்வுக்கு வந்த உணவுத்துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன், வேளாண் அமைச்சர் வினோத் உள்ளிட்டோரை ஆய்வு செய்ய விடாமல், அதிகாரிகள் தடுத்தனர்.
மூன்று ஆண்டுக்கு ஒருமுறை புதிய சாக்குகளை பயன்படுத்த வேண்டும்; பழைய சாக்குகளை அப்புறப்படுத்த வேண்டும். கடந்த ஆண்டு பழைய சாக்குகளை அப்புறப்படுத்த டெண்டர் விடப்பட்டும், யாரும் எடுக்க முன் வரவில்லை.
இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.
இதுகுறித்து, நுகர்பொருள் வாணிப கழக முதுநிலை மண்டல மேலாளர் செல்வத்திடம் விளக்கம் கேட்க முயன்ற போது, அவர் அழைப்பை ஏற்கவில்லை.