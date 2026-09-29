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/செய்திகள்/தமிழகம்/மும்மத குழந்தைகளுக்கு முதல் மூன்று தங்க மோதிரம்: மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் முதல்வர் விஜய் வழங்கினார்

மும்மத குழந்தைகளுக்கு முதல் மூன்று தங்க மோதிரம்: மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் முதல்வர் விஜய் வழங்கினார்

மும்மத குழந்தைகளுக்கு முதல் மூன்று தங்க மோதிரம்: மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் முதல்வர் விஜய் வழங்கினார்

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UPDATED : செப் 29, 2026 06:31 AM

ADDED : செப் 29, 2026 05:31 AM

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UPDATED : செப் 29, 2026 06:31 AM ADDED : செப் 29, 2026 05:31 AM

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மதுரை: தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டத்தின் கீழ் மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் பிறந்த ஹிந்து, முஸ்லிம், கிறிஸ்தவ குழந்தைகளுக்கு முதல் மூன்று தங்க மோதிரங்களை முதல்வர் விஜய் வழங்கினார்.

மதுரை அரசு மகப்பேறு வார்டில் அனுமதிக்கப்பட்டு குழந்தை பெற்ற பெண்களை சந்தித்து வாழ்த்திய முதல்வர் விஜய், அங்குள்ள 10 பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கு தங்கமோதிரம் அணிவித்து, தாய்மாமன் தங்கமோதிர திட்டத்தை துவக்கி வைத்தார். தொடர்ந்து ஆடிட்டோரியத்தில் இருந்த 25 பெண்களின் குழந்தைகளுக்கு தங்கமோதிரம் வழங்கினார்.

ஹிந்து, முஸ்லிம், கிறிஸ்தவம் என மும்மதங்களை சேர்ந்த அர்ச்சனா தேவி, ரபீலா பீவி, ஸ்டெல்லா மேரியின் குழந்தைகளுக்கு முதல்வர் விஜய் முதலில் தங்க மோதிரம் அணிவித்தார்.

ரமீலாதேவியின் குழந்தைக்கு மோதிரம் அணிவித்த போது, குழந்தையின் வாயில் பால் கசிந்து வெளியே வழிந்தது. அதைப்பார்த்த முதல்வர் விஜய், அருகில் இருந்தவர்களிடம் 'டிஸ்யூ' காகிதம் வாங்கி தாயின் கையில் கொடுத்து துடைக்கச் சொன்னார்.

சில பெண்கள் தங்கள் குழந்தைகளை துாக்கச் சொல்லி முதல்வரிடம் தெரிவித்த போது, குழந்தைகளை துாக்கி கொஞ்சி நெற்றியில் முத்தமிட்டார். சில குழந்தைகளை தோளில் இட்டு தட்டி கொடுத்தார்.

சிலர் தங்களது குழந்தைகளுக்கு முதல்வர் கையால் மோதிரம் அணிவிக்க வேண்டும் என தெரிவித்ததால் கவரில் இருந்து மோதிரத்தை பிரித்து குழந்தைகளின் கையில் அணிவித்தார். ஏற்கனவே பெயர்களை தேர்வு செய்து வைத்திருந்த இரண்டு பெண்கள், முதல்வர் வாயால் பெயர் சூட்ட விரும்பினர். அந்த குழந்தைகளின் காதில் ↔ தொடர்ச்சி 6ம் பக்கம் பெயரைச் சொல்லி பெயர்சூட்டினார்.

கடைசி வரிசையில் அமர்ந்திருந்த பெண்களில் சிலர், தங்களது குழந்தையின் ஆடையில் முதல்வரிடம் ஆட்டோகிராப் கேட்டனர். முகம் சுளிக்காமல் கையெழுத்திட்டு சந்தோஷப்படுத்தினார். ஒரு பெண் தனது குழந்தையை முதல்வரிடம் கொடுத்து விட்டு, அருகில் நின்று ஷெல்பி எடுக்க ஆசைப்படவும் போட்டோவுக்கு போஸ் கொடுத்தார்.

முதல்வர் பிறந்தநாளான ஜூன் 22, அதற்கு பிறகு பிறந்த குழந்தைகள் என்பதால் அதிகபட்சம் மூன்று மாத வயதுடைய தலை நிற்காத குழந்தைகளாக இருந்தன. அக்குழந்தைகளை பூப்போல கையில் ஏந்தியும் மார்பில், தோளில் தாங்கிய முதல்வரின் எளிமையான அணுகுமுறையை எண்ணி பெண்கள் மகிழ்ந்தனர்.

சுகாதாரத்துறை செயலாளர் தாரேஷ் அகமது வரவேற்றார். தலைமை செயலாளர் சாய்குமார் தலைமை வகித்தார். அமைச்சர்கள் ஆனந்த், நிர்மல்குமார், விஸ்வநாதன், கலெக்டர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா, எம்.பி.,க்கள் மாணிக்கம் தாகூர், வெங்கடேசன் கலந்து கொண்டனர்.

தங்கமோதிரம் வாங்கிய பெண்கள் கூறியதாவது:

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இது அண்ணன் கொடுத்த சீர்:


அர்ச்சனாதேவி, ஆனையூர் : என் மகள் முத்துயாழினி ஜூன் 22 ல் மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் பிறந்தார். முதல்வர் விஜய் தங்கமோதிரம் வழங்கிய போது எனக்கு அண்ணன், தம்பி இல்லாத குறை தீர்ந்து விட்டது. உண்மையாகவே என் குழந்தைக்கு தாய்மாமன் தங்கமோதிரம் வழங்கியதாக நினைக்கிறேன். எந்த அரசியலும் இல்லாமல் குழந்தைக்கு மோதிரம் வழங்கியது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது.



காலத்திற்கும் நினைவில் நிற்கும்:


ரமீலாபீவி, செல்லுார்: நேற்று முன்தினம் தான் என் பெயரை அறிவித்தனர். என் குழந்தைக்கு தாய்மாமனாக முதல்வர் மோதிரம் வழங்கியதை பெருமையாக காலகாலத்திற்கும் இந்த விஷயத்தை நினைவு கூர்வோம். இதை நாங்கள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை.



குழந்தைக்கு பெயர் சூட்டினார்:


ஸ்டெல்லாமேரி, ஆரப்பாளையம்: எங்கள் பாப்பாவுக்கு முதல்வர் விஜய் கையால் மோதிரம் கிடைக்காது என நினைத்தோம். விழாவுக்கு அழைத்த போது அவர் வாயால் குழந்தைக்கு பெயர் சூட்ட முடிவு செய்தோம். முதல்வர் விஜயிடம் சொன்ன போது 'பெயர் தேர்வு செய்துள்ளீர்களா' என கேட்டார். ஜோனல் என்று சொன்னதும் அந்த பெயரை குழந்தையின் காதில் கூறினார். வசதியில்லாத குழந்தைக்கு தங்கமோதிரம் என்பது பெரிய விஷயம். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.



1.07 லட்சம் குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம்


தமிழகத்தில் ஆண்டுதோறும், 7.80 லட்சம் குழந்தைகள் பிறக்கும் நிலையில், அரசு மருத்துவமனைகளில் 4.20 லட்சம் குழந்தைகள் பிறக்கின்றன. அரசு மருத்துவமனைகளில் பிரசவங்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில், 'தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்' திட்டத்தை, மதுரையில் முதல்வர் விஜய் நேற்று தொடங்கி வைத்தார்.
சென்னையில் கீழ்ப்பாக்கம், எழும்பூர் மகப்பேறு மருத்துவமனை, ராயபுரம் ஆர்.எஸ்.ஆர்.எம்., திருவல்லிக்கேணி கஸ்துாரிபா காந்தி மருத்துவமனைகள் உட்பட, மாநிலம் முழுதும் 102 மருத்துவமனைகளில், தங்க மோதிரம் வழங்கும் பணி தொடங்கியது. அரசு மருத்துவமனைகளில், கடந்த ஜூன் 22 முதல் நேற்று காலை 7:00 மணி வரை பிறந்த 1.07 லட்சம் குழந்தைகளுக்கு, தங்க மோதிரம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
இது குறித்து, மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது: அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறந்த ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும், 1 கிராம் தங்க மோதிரம் வழங்கப்படும். இடைத்தேர்தல் நடக்கும் மதுராந்தகம், தாராபுரம் சட்டசபை தொகுதிகளை தவிர்த்து, மற்ற பகுதிகளில் உள்ள 102 மருத்துவமனைகள் வாயிலாக, நேற்று முதல் தங்க மோதிரம் வழங்கப்படுகிறது. நேற்று காலை 7:00 மணிக்கு மேல் பிறந்த ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும், வீடு திரும்பும் போது தங்க மோதிரம் வழங்கப்படும். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.



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