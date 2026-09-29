மும்மத குழந்தைகளுக்கு முதல் மூன்று தங்க மோதிரம்: மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் முதல்வர் விஜய் வழங்கினார்
மும்மத குழந்தைகளுக்கு முதல் மூன்று தங்க மோதிரம்: மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் முதல்வர் விஜய் வழங்கினார்
UPDATED : செப் 29, 2026 06:31 AM
ADDED : செப் 29, 2026 05:31 AM
UPDATED : செப் 29, 2026 06:31 AM ADDED : செப் 29, 2026 05:31 AM
மதுரை: தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டத்தின் கீழ் மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் பிறந்த ஹிந்து, முஸ்லிம், கிறிஸ்தவ குழந்தைகளுக்கு முதல் மூன்று தங்க மோதிரங்களை முதல்வர் விஜய் வழங்கினார்.
மதுரை அரசு மகப்பேறு வார்டில் அனுமதிக்கப்பட்டு குழந்தை பெற்ற பெண்களை சந்தித்து வாழ்த்திய முதல்வர் விஜய், அங்குள்ள 10 பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கு தங்கமோதிரம் அணிவித்து, தாய்மாமன் தங்கமோதிர திட்டத்தை துவக்கி வைத்தார். தொடர்ந்து ஆடிட்டோரியத்தில் இருந்த 25 பெண்களின் குழந்தைகளுக்கு தங்கமோதிரம் வழங்கினார்.
ஹிந்து, முஸ்லிம், கிறிஸ்தவம் என மும்மதங்களை சேர்ந்த அர்ச்சனா தேவி, ரபீலா பீவி, ஸ்டெல்லா மேரியின் குழந்தைகளுக்கு முதல்வர் விஜய் முதலில் தங்க மோதிரம் அணிவித்தார்.
ரமீலாதேவியின் குழந்தைக்கு மோதிரம் அணிவித்த போது, குழந்தையின் வாயில் பால் கசிந்து வெளியே வழிந்தது. அதைப்பார்த்த முதல்வர் விஜய், அருகில் இருந்தவர்களிடம் 'டிஸ்யூ' காகிதம் வாங்கி தாயின் கையில் கொடுத்து துடைக்கச் சொன்னார்.
சில பெண்கள் தங்கள் குழந்தைகளை துாக்கச் சொல்லி முதல்வரிடம் தெரிவித்த போது, குழந்தைகளை துாக்கி கொஞ்சி நெற்றியில் முத்தமிட்டார். சில குழந்தைகளை தோளில் இட்டு தட்டி கொடுத்தார்.
சிலர் தங்களது குழந்தைகளுக்கு முதல்வர் கையால் மோதிரம் அணிவிக்க வேண்டும் என தெரிவித்ததால் கவரில் இருந்து மோதிரத்தை பிரித்து குழந்தைகளின் கையில் அணிவித்தார். ஏற்கனவே பெயர்களை தேர்வு செய்து வைத்திருந்த இரண்டு பெண்கள், முதல்வர் வாயால் பெயர் சூட்ட விரும்பினர். அந்த குழந்தைகளின் காதில் ↔ தொடர்ச்சி 6ம் பக்கம் பெயரைச் சொல்லி பெயர்சூட்டினார்.
கடைசி வரிசையில் அமர்ந்திருந்த பெண்களில் சிலர், தங்களது குழந்தையின் ஆடையில் முதல்வரிடம் ஆட்டோகிராப் கேட்டனர். முகம் சுளிக்காமல் கையெழுத்திட்டு சந்தோஷப்படுத்தினார். ஒரு பெண் தனது குழந்தையை முதல்வரிடம் கொடுத்து விட்டு, அருகில் நின்று ஷெல்பி எடுக்க ஆசைப்படவும் போட்டோவுக்கு போஸ் கொடுத்தார்.
முதல்வர் பிறந்தநாளான ஜூன் 22, அதற்கு பிறகு பிறந்த குழந்தைகள் என்பதால் அதிகபட்சம் மூன்று மாத வயதுடைய தலை நிற்காத குழந்தைகளாக இருந்தன. அக்குழந்தைகளை பூப்போல கையில் ஏந்தியும் மார்பில், தோளில் தாங்கிய முதல்வரின் எளிமையான அணுகுமுறையை எண்ணி பெண்கள் மகிழ்ந்தனர்.
சுகாதாரத்துறை செயலாளர் தாரேஷ் அகமது வரவேற்றார். தலைமை செயலாளர் சாய்குமார் தலைமை வகித்தார். அமைச்சர்கள் ஆனந்த், நிர்மல்குமார், விஸ்வநாதன், கலெக்டர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா, எம்.பி.,க்கள் மாணிக்கம் தாகூர், வெங்கடேசன் கலந்து கொண்டனர்.
தங்கமோதிரம் வாங்கிய பெண்கள் கூறியதாவது: