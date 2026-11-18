திருவண்ணாமலை தீபத்திருவிழா தரிசனத்தில் முதல்முறை; ஆன்லைனில் பக்தர்களுக்கு இலவச நுழைவுச்சீட்டு
திருவண்ணாமலை தீபத்திருவிழா தரிசனத்தில் முதல்முறை; ஆன்லைனில் பக்தர்களுக்கு இலவச நுழைவுச்சீட்டு
ADDED : நவ 18, 2026 05:20 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:20 PM
திருவண்ணாமலை தீபத்திருவிழா ஏற்பாடுகள் குறித்து ஆய்வுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. கூட்டத்திற்கு பின்னர் அமைச்சர் ரமேஷ் அளித்த பேட்டி வருமாறு;
கடந்த ஆண்டு பரணி தீபம், மகா தீபத்திற்காக கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டது. இம்முறை உள்ளூர் மக்களுக்கும், வெளியூரில் இருந்து வரும் பக்தர்களுக்கும் என பாஸ்கள் கொடுக்க இருக்கிறோம். ஆதார் எண் சரிபார்ப்புடன் இலவசமாக இந்த பாஸ்கள் விநியோகிக்கப்படும். கணினி வழியாக இந்த பாஸ்கள் தரப்படும். நேரிடையாக யாரும் பாஸ் வாங்க முடியாது.
உள்ளூர் மக்களும் தரிசனத்திற்கு வரவேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இவ்வளவு ஏற்பாடுகளைம் நாம் செய்திருக்கிறோம். 50 முதல் 60 லட்சம் பக்தர்கள் வரை இம்முறை தீபத்திருவிழாவுக்கு வருவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவர்களுக்கு தேவையான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளில் அதிக கவனம் செலுத்தி வருகிறோம்.
சிறப்பு வார் ரூம்கள் தயார்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.உதவி மையங்கள், ட்ரோன், சிசிடிவி கேமராக்கள் மூலம் மக்கள் கண்காணிக்கப்படுவர்.
இவ்வாறு அமைச்சர் ரமேஷ் பேட்டியளித்தார்.