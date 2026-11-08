கடலில் தவறி விழுந்த மீனவர் உடல் 3 நாளுக்கு பிறகு மீட்பு
கடலில் தவறி விழுந்த மீனவர் உடல் 3 நாளுக்கு பிறகு மீட்பு
ADDED : நவ 08, 2026 09:44 AM
தொண்டி: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தொண்டி அருகே மகனை காப்பாற்றுவதற்காக கடலில் குதித்த தந்தை மூச்சு திணறி இறந்தார். 3 நாட்களுக்கு பிறகு உடல் மீட்கப்பட்டது. தொண்டி அருகே பாசிபட்டினத்தை சேர்ந்தவர் சந்தனமாரி 42. இவர் நவ.,5ல் தனது நாட்டுப்படகில் மகன்கள் காளீஸ்வரன் 18, பரத் 16, ஆகியோருடன் பாசிபட்டினம் கடலிலிருந்து 3 கடல் மைல் தொலைவில் நண்டு பிடிப்பதற்காக வலை விரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். அப்போது எதிர்பாராத விதமாக பரத் படகிலிருந்து தவறி கடலில் விழுந்தார்.
தந்தை சந்தனமாரி மகனை காப்பாற்றும் அவசரத்தில் கடலில் குதித்தார். இதனிடையே காளீஸ்வரன் கடலில் குதித்து பரத்தை மீட்டார். அப்போது கடல் அலையில் சிக்கி சந்தனமாரி மாயமானார். அவரை தேடும் பணி 3 வது நாளாக நடந்தது. தொண்டி மரைன் போலீசார், மீனவர்கள் உதவியுடனும் மண்டபத்தில் உள்ள கடற்படை பிரிவு வீரர்களும் வரவழைக்கப்பட்டு தேடும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
இந்நிலையில் தொண்டி கடலில் இருந்து 2 மைல் தொலைவில் சந்தனமாரி உடல் மிதந்ததை மீனவர்கள் பார்த்தனர். அதனை தொடர்ந்து சந்தனமாரி உடல் மீட்கப்பட்டு திருவாடானை அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது.