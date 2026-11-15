தேசிய போட்டிக்கு செல்லும் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு விமான டிக்கெட் இலவசம்: அமைச்சர் ஆதவ்
தேசிய போட்டிக்கு செல்லும் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு விமான டிக்கெட் இலவசம்: அமைச்சர் ஆதவ்
ADDED : நவ 15, 2026 09:25 PM
ADDED : நவ 15, 2026 09:25 PM
சென்னை; தேசிய அளவிலான விளையாட்டு போட்டிகளில் பங்கேற்கும் தமிழக வீரர்களுக்கு, இனி அரசே விமான டிக்கெட் ஏற்பாடு செய்யும் என அமைச்சர் ஆதவ் கூறினார்.
சென்னையில் தமிழ்நாடு ஒலிம்பிக் விளையாட்டு சங்கத்தின் பொதுக்குழு கூட்டத்திற்கு பின், அமைச்சர் ஆதவ் அளித்த பேட்டி:
இதுவரை விளையாட்டு சங்கங்களும், அரசும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டது இல்லை. தேசிய அளவிலான போட்டிகளை நடத்துவதற்கு, சென்னை நேரு விளையாட்டு அரங்கு இலவசமாக்கப்பட்டு உள்ளது.
தேசிய போட்டிகளில் பங்கேற்கும் தமிழக வீரர்களுக்கு, அரசே விமான டிக்கெட்டுக்கு ஏற்பாடு செய்யும். அவர்களுக்கு தேவையான விளையாட்டு உபகரணங்களும், விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பில் வழங்கப்படும்.
போட்டிகளில் பங்கேற்கும் போது வீரர்களுக்கு காயம் ஏற்பட்டால், மருத்துவ காப்பீடு வழங்கப்படும். அவர்கள் தனியார் மருத்துவமனைகளிலும் சிகிச்சை பெறலாம். ஊக்கத்தொகையை தாமதப்படுத்தாமல், மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறை வழங்கவும் முடிவு செய்துள்ளோம்.
விளையாட்டு சங்கங்களில் தேர்தல் பிரச்னைகளால் போட்டிகள் பாதிக்கப்படுகின்றன. இதைத் தவிர்க்க, ஒரு சங்கத்தில் 12 மாதங்களுக்கு மேலாக பிரச்னை நீடித்தால், ஆணையமே கமிட்டி அமைத்து, பிரச்னை தீரும் வரை அந்த விளையாட்டை ஏற்று நடத்த முடிவு செய்துள்ளோம்.
சட்டப்படி தேர்தல் நடத்தாத விளையாட்டு சங்கங்கள் அங்கீகரிக்கப்படாது. ஒலிம்பிக் சங்கங்களின் கீழ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட விளையாட்டுகள் மட்டுமே, அரசின் திட்டங்களில் இடம் பெறும். ஒலிம்பிக் முதல் கேலோ இந்தியா வரை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட விளையாட்டுகள் குறித்த பட்டியல், விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணைய இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும்.
எந்தெந்த விளையாட்டுகளுக்கு அரசு வேலைவாய்ப்பில் இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படுகிறது என்ற விபரங்களும் அதில் இடம் பெறும். மாவட்டந்தோறும், 'செமி இன்டோர் ஸ்டேடியம்' அமைக்கப்படும்.
தமிழகத்தின் பாரம்பரிய விளையாட்டான சிலம்பம் உள்ளிட்ட கலாசார விளையாட்டுகளுக்கும் போட்டிகள் நடத்தப்படும். முதல்வர் கோப்பை போட்டிக்கு இணையாக கலாசார விளையாட்டு போட்டிகளும் அறிமுகப்படுத்தப்படும்.
திருநங்கையருக்கும், பெண்களுக்கும் தனித்தனியாக முதல்வர் கோப்பை விளையாட்டு போட்டிகள் நடத்தப்படும். கல்லுாரிகளிலும் உடற்கல்வி வகுப்புகளை நடத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
விளையாட்டு துறையில், 'போக்சோ' வழக்குகள் அதிகரித்து வருகின்றன. இதை தடுக்க, அனைத்து விளையாட்டு பயிற்சியாளர்களுக்கும் அடையாள அட்டை வழங்கப்பட வேண்டும். பிரச்னைக்கு சங்கங்களே பொறுப்பு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.