வேலுார் மண்டலத்தில், 44 பாதுகாப்பற்ற உணவுகள் விற்பனை உணவு பாதுகாப்பு துறை ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்
வேலுார் மண்டலத்தில், 44 பாதுகாப்பற்ற உணவுகள் விற்பனை உணவு பாதுகாப்பு துறை ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்
UPDATED : அக் 07, 2026 07:21 PM
ADDED : அக் 07, 2026 07:18 PM
வேலுார்: வேலுார் மண்டலத்தில், வணிக நிறுவனங்களில் விற்பனை செய்யப்பட்ட மிக்சர், தேயிலை துாள், குளிர்பானங்கள் உள்ளிட்ட 44 உணவுகள் பாதுகாப்பற்றது என உணவு பாதுகாப்பு துறை ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல் தெரியவந்துள்ளது.
வேலுார், ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்துார் மாவட்டங்களில் கடந்த ஜூலை முதல் செப்டம்பர் வரை உணவுப்பொருட்களின் தரம், கலப்படம், அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட அதிக அளவிலான செயற்கை நிறமிகள் சேர்ப்பு குறித்து வேலுார் மண்டல உணவு பாதுகாப்பு துறையினர் ஆய்வு செய்தனர். அப்போது, சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் 426 எண்ணிக்கையிலான சட்டம் சார்ந்த உணவு மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டு சோதனைக்காக உணவு பகுப்பாய்வகத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
ஆய்வின் முடிவில், 44 நிறுவனங்களில் தயாரிக்கப்படும் உணவு பொருட்கள் பாதுகாப்பற்றது என கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து உணவு பாதுகாப்பு துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
சோதனை முடிவின் அடிப்படையில், வேலுார் மண்டலத்தில் 44 நிறுவனங்களில் தயாரிக்கப்பட்ட மிக்சர், தேயிலைத் துாள், கார வகைகள், குளிர்பானங்கள், சிக்கன் 65, பேக்கரி பொருட்கள் ஆகியவை அனுமதிக்கப்பட்ட அளவைவிட கேசரி கலர் (சன் செட் எல்லோ, டாட்ராசின்) , ரெட் கலர் (கார்மோசின், அலுாரா ரெட்) சேர்க்கப்பட்டுள்ளதால் 44 எண்ணிக்கையிலான உணவு மாதிரிகள் பாதுகாப்பற்றது என ஆய்வு முடிவுகள் பெறப்பட்டுள்ளது. வேலுாரில் 17 கடைகளிலும், திருப்பத்துாரில் 14 கடைகளிலும், ராணிப்பேட்டையில் 13 கடைகளிலும் பாதுகாப்பற்ற உணவுகள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன. அதன் அடிப்படையில் பாதுகாப்பற்ற உணவுப் பொருட்களை விற்பனை செய்யும் வணிகர்கள் மீது நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. எனவே, உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக் கூடிய அதிக அளவிலான செயற்கை நிறமிகள் சேர்க்கப்பட்ட உணவுப் பொருட்களை உட்கொள்வதையும், தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பொருட்களில் உணவு உட்கொள்வதையும், ஒரு முறைக்கு மேல் பயன்படுத்தப்படும் எண்ணெய்களை பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படும் உணவுப் பொருட்களையும். உட்கொள்வதையும் பொதுமக்கள் தவிர்க்க வேண்டும். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.