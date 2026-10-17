டாஸ்மாக் கடைகளில் கட்டாய வசூல்: விற்பனையாளர், சூப்பர்வைசர் மீது குற்றச்சாட்டு
டாஸ்மாக் கடைகளில் கட்டாய வசூல்: விற்பனையாளர், சூப்பர்வைசர் மீது குற்றச்சாட்டு
UPDATED : அக் 17, 2026 07:33 PM
ADDED : அக் 17, 2026 07:28 PM
திருச்சி: தமிழகத்தில் த.வெ.க., ஆட்சிக்கு வந்து பல மாதங்களாகியும், டாஸ்மாக் கடைகளில், பாட்டிலுக்கு பத்து ரூபாய் வாங்குவது மாறவில்லை, என்று புகார் எழுந்துள்ளது.
தமிழக சட்டசபை தேர்தலின் போது, த.வெ.க., தலைவர் விஜய், டாஸ்மாக் கடைகளில் பாட்டிலுக்கு பத்து ரூபாய் வாங்குவதை கிண்டல் செய்து, தி.மு.க., ஆட்சியை சாடினார்.
தேர்தலில் வெற்றி பெற்று, த.வெ.க., ஆட்சி அமைத்து பல மாதங்களாகியும், திருச்சியில் டாஸ்மாக் கடைகளில் பாட்டிலுக்கு பத்து ரூபாய் வாங்குவதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை.
மது பாட்டில்கள் வாங்கும் வாடிக்கையாளர்களிடம், விற்பனையாளரும், சூப்பர்வைசரும் பாட்டிலுக்கு பத்து ரூபாய் கட்டாய வசூல் செய்கின்றனர்.
சில நாட்களுக்கு முன், திருச்சி, மரக்கடை பகுதியில், டாஸ்மாக் (எண்:10269) கடையில் வாடிக்கையாளர் ஒருவர், ஐந்து மது பாட்டில்கள் வாங்கிக் கொண்டு, அதற்கான தொகையை 'ஜிபே' செய்துள்ளார்.
அப்போது, பாட்டிலுக்கு பத்து ரூபாய் கூடுதலாக செலுத்துமாறு விற்பனையாளர் கட்டாயப்படுத்தி உள்ளார்.
'பாட்டிலுக்கு பத்து ரூபாய் வாங்கக் கூடாது, என்ற நிபந்தனையுடன் த.வெ.க., அரசு சம்பள உயர்வு செய்துள்ளதே' என, வாடிக்கையாளர் கேட்டதற்கு, டாஸ்மாக் கடை சூப்பர்வைசர், 'பாட்டிலுக்கு பத்து ரூபாய் வாங்கினால் தான், டாஸ்மாக் மாவட்ட மேலாளர் மற்றும் விற்பனை மேலாளர் ஆகியோருக்கு லஞ்சம், பாட்டில்கள் ஏற்றி இறக்க கூலி எல்லாம் கொடுக்க முடியும்.
பத்து ரூபாய் சேர்த்து தராவிட்டால், மது பாட்டில் கிடையாது' என, கூறியதோடு ஆபாச வார்த்தைகளால் திட்டியும் உள்ளார்.
இதனால், வேறு வழியின்றி அந்த வாடிக்கையாளர் கூடுதல் தொகையை செலுத்தி விட்டு, மது பாட்டில்களை வாங்கிச் சென்றுள்ளார்.
இதுகுறித்து, டாஸ்மாக் அதிகாரிகள் தரப்பில் கேட்டபோது, 'நாங்கள் யாரும், கடைகளில் பணம் கேட்பதில்லை' என தெரிவித்தனர்.
தமிழகத்தில் ஆட்சி மாறிய போதிலும், அதிகாரிகள் வாங்குவதில்லை என்றாலும் பாட்டிலுக்கு பத்து ரூபாய் கூடுதலாக வாங்குவது மட்டும் மாறவில்லை என்ற புகார் எழுந்துள்ளது.