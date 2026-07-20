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/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ திருமால்பூரில் மரநாய், சாம்பல் நாரை இறைச்சி விற்பனை அமோகம் புகார் அளித்தும் வனத்துறை மவுனம்

﻿ திருமால்பூரில் மரநாய், சாம்பல் நாரை இறைச்சி விற்பனை அமோகம் புகார் அளித்தும் வனத்துறை மவுனம்

﻿ திருமால்பூரில் மரநாய், சாம்பல் நாரை இறைச்சி விற்பனை அமோகம் புகார் அளித்தும் வனத்துறை மவுனம்

ADDED : ஜூலை 20, 2026 03:22 AM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 03:22 AM

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சென்னை: 'ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் திருமால்பூரில், அரிய வகை மரநாய் மற்றும் பறவைகளை வேட்டையாடி, அதன் இறைச்சியை விற்பனை செய்வோர் குறித்து புகார் அளித்தும், வனத்துறை நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை' என, குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

தமிழகத்தில், ஆசிய மர நாய், நீலகிரி மரநாய் என, இரண்டு வகையான மர நாய்கள் காணப்படுகின்றன. இந்திய வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டத்தில், அழிந்து வரும் விலங்குகளுக்கான இரண்டாவது பட்டியலில், மரநாய் இடம் பெற்றுள்ளது.

ஆசிய வகை மர நாய்கள், பல்வேறு மாவட்டங்களில் காணப்படுகின்றன. அடர் மரங்கள் உள்ள காடுகளில் மட்டுமே இவை வசிக்கும்.

இந்நிலையில், தடையை மீறி மரநாய்கள் வேட்டையாடப்படுவதாக புகார்கள் கூறப்படுகின்றன. ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அரக்கோணம் தாலுகா திருமால்பூர் பகுதியில், மரநாய்கள் மற்றும் சில வகை பறவைகளை வேட்டையாடும் நபர்கள், அவற்றின் இறைச்சியை விற்பதாக கூறப்படுகிறது.

இதுகுறித்து, வன உயிரின ஆர்வலர்கள் கூறியதாவது:

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் திருமால்பூரில், ஆலமரம் பஸ் நிறுத்தம் பகுதியில், அரிய வகை பறவைகள் விற்பனை செய்யப் படுவதாக கூறப்பட்டது.

இதையடுத்து, அங்கு நேரில் சென்று பார்த்த போது, மரநாய்கள், புள்ளி மூக்கு வாத்து, சாம்பல் நாரை, நாமக்கோழி போன்றவை இறைச்சியாக விற்பனை செய்யப்படுவது தெரிந்தது.

இதுகுறித்து, வனத்துறை அதிகாரிகளை தொடர்பு கொண்டு புகார் தெரிவித்தோம். ஆனால், யாரும் நடவடிக்கை எடுக்க வரவில்லை.

வாரம் தோறும் ஞாயிற்றுக்கிழமை, இங்கு மரநாய் உள்ளிட்ட அரிய வகை உயிரினங்கள் இறைச்சியாக விற்பனை செய்யப்படுவதாக, அப்பகுதி மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

இனியாவது வனத்துறை அதிகாரிகள், தடையை மீறி அரிய வகை வன உயிரினங்கள் கொல்லப்பட்டு, இறைச்சியாக விற்கப்படுவதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும், இதில் ஈடுபடுவோர் மீது, கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

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