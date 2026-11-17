திமுக ஆட்சியில் நடந்த மணல் கொள்ளை வழக்கில் 24 பேர் சேர்ப்பு! பட்டியலில் முதல் இடத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் துரைமுருகன்
திமுக ஆட்சியில் நடந்த மணல் கொள்ளை வழக்கில் 24 பேர் சேர்ப்பு! பட்டியலில் முதல் இடத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் துரைமுருகன்
UPDATED : நவ 18, 2026 12:18 AM
ADDED : நவ 17, 2026 11:26 PM
UPDATED : நவ 18, 2026 12:18 AM ADDED : நவ 17, 2026 11:26 PM
சென்னை:தி.மு.க., ஆட்சியில் நடந்த மணல் கொள்ளை தொடர்பாக, லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர். முதல் தகவல் அறிக்கையில், 24 பேரின் பெயர்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. அந்த பட்டியலில் முதல் இடத்தில், தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் துரைமுருகன், 88, பெயர் இடம் பெற்றுள்ளது. அவர் தவிர , ஓய்வுபெற்ற மற்றும் தற்போது பணியில் உள்ளோர் என, 16 அரசு அதிகாரிகள், ஏழு ஒப்பந்ததாரர்களின் பெயர்களும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், மூன்று நிறுவனங்களின் பெயர்களும் இடம் பெற்றுள்ளன.
கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் அரசு நடத்திய, 28 மணல் குவாரிகளில் அளவுக்கு அதிகமாக மணல் அள்ளி, 4,730 கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்படுத்தி இருப்பதாக, அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் அரசுக்கு கடிதம் எழுதினர்.
வழக்குப்பதிவு
இம்முறைகேடு தொடர்பாக, அமலாக்கத்துறை சென்னை மண்டல இணை இயக்குநர் பியூஷ் யாதவ், வழக்கறிஞர் தமிழ்செல்வன் உட்பட மூவர் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசில் புகார் அளித்தனர்.
அதன் அடிப்படையில், அவர்கள் விரிவான விசாரணை நடத்தி, தி.மு.க., பொதுச்செயலரும், முன்னாள் அமைச்சருமான துரைமுருகன் மற்றும் ஓய்வுபெற்ற மற்றும் தற்போது பணியில் உள்ள, 16 அரசு அதிகாரிகள்,
புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தை சேர்ந்த ராமச்சந்திரன், கரிகாலன் மற்றும் திண்டுக்கல் ரத்தினம் உட்பட, ஏழு தனி நபர்கள் மற்றும் மூன்று நிறுவனங்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.
போலீசார் பதிவு செய்துள்ள முதல் தகவல் அறிக்கை விபரம்:
கடந்த, 2021 - 2024 வரையிலான காலகட்டத்தில், அரசு, 28 மணல் குவாரிகளை நடத்தியது. அப்போது, நீர்வளம் மற்றும் கனிம வளத்துறை அமைச்சராக இருந்த துரைமுருகன் மற்றும் அந்த துறை மற்றும் பிற அரசு துறையை சேர்ந்த ஓய்வு பெற்ற மற்றும் தற்போது பணியில் உள்ளோர் என, 16 அதிகாரிகள், ராமச்சந்திரன் உள்ளிட்ட ஏழு ஒப்பந்ததாரர்களுடன் இணைந்து, மூன்று தனியார் நிறுவனங்கள் வாயிலாக, அரசை ஏமாற்றவும், இயற்கை வளமான ஆற்று மணலை கொள்ளையடிக்கவும் கூட்டு சதியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
கொள்ளை
ஆற்றுப்படுகையில் சட்ட விரோதமாக மணல் அள்ளுவதால், நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறையும்; கிணறுகள் வறண்டு போகும்; நீர்வாழ் உயிரினங்கள் அழியும் என, துரைமுருகன் உள்ளிட்டோருக்கு நன்கு தெரியும். அப்படி இருந்தும், சட்ட விரோத மணல் கொள்ளைக்கு எதிராக, சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை பிறப்பித்த கடுமையான உத்தரவுகளை மீறியுள்ளனர்.
மாவட்ட நிர்வாகிகள் வாயிலாக, வெளிப்படையாக நடக்க வேண்டிய மணல் குவாரி நடைமுறைகளை தவிர்க்க, துரைமுருகன், நேர்மையற்ற முறையில் துறை செயலர்கள் வாயிலாகவும், நேரடியாகவும் முதன்மை தலைமை பொறியாளர்களுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார்.
ராமச்சந்திரன், கரிகாலன், ரத்தினம் உள்ளிட்ட ஒப்பந்ததாரர்கள், 'சிண்டிகேட்' அமைத்து, நாட்டின் செல்வத்தை கொள்ளை அடித்துள்ளனர். முதன்மை தலைமை பொறியாளர்களாக இருந்த முத்தையா, ராமமூர்த்தி ஆகியோர், நீர்வளம் மற்றும் கனிம வளத்துறை கோட்ட அதிகாரிகளுடன் இணைந்து, ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டுள்ளனர்.
முறைகேடு
'ஆன்லைன்' வாயிலாக, பொது 'டெண்டர்' விட்டால் போட்டி ஏற்படும் என்பதால், குவாரி மற்றும் யார்டுகளில் மணல் அள்ளும் பணிகளை, தங்களுக்கு வேண்டிய நபர்களுக்கு கொடுக்கும் வகையில், குறுகிய கால டெண்டர்களை விட்டுள்ளனர். இதனால், எந்த போட்டியும் இன்றி, 28 குவாரிகளிலும் மணல் அள்ள அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. குத்தகை எல்லையை தாண்டியும், அனுமதிக்கப்பட்ட ஆழத்தை விட அதிகமாகவும் மணல் தோண்டி எடுக்க, அதிகாரிகள் வேண்டுமென்றே அனுமதித்துள்ளனர்.
நாங்கள் நடத்திய விசாரணையில், நான்கு குவாரிகளில் மட்டும் சட்ட விரோதமாக மணல் அள்ளியதில், 1,427 கோடி ரூபாய் அரசுக்கு இழப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. மற்ற குவாரிகளில், சட்ட விரோதமாக எத்தனை யூனிட் மணல் அள்ளப்பட்டது என்பது குறித்து கணக்கிட்டு வருகிறோம். நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள், ஒப்பந்ததாரர்களுடன் இணைந்து, போலி அனுமதி சீட்டுகளை தயாரித்து, அரசு பதிவேடுகளில் பொய்யான கணக்குகளை எழுதி, சட்டவிரோத கிடங்குகளுக்கு மணல் கடத்தி உள்ளனர். இதை வருவாய் துறை, உள்ளாட்சி அமைப்பு அதிகாரிகள் கண்டும் காணாமல் இருந்துள்ளனர்.
ராமச்சந்திரன், கரிகாலன், ரத்தினம் ஆகியோர், 28 குவாரிகளையும் தங்கள் கட்டுப்பாட்டிலேயே வைத்திருந்துள்ளனர். இவர்கள் மூவரும் சட்ட விரோத மணல் விற்பனை வாயிலாக கிடைத்த பணத்தை தங்கள் வங்கி கணக்கில் டிபாசிட் செய்து, அரசு அதிகாரிகள் துணையுடன், அதை முறையான வணிக பரிவர்த்தனை போல காட்டி உள்ளனர் என்பது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. இவ்வாறு முதல் தகவல் அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.