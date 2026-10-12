தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/தமிழகம்/ஐசியூவில் இலங்கை முன்னாள் அதிபர் ராஜபக்சே

ஐசியூவில் இலங்கை முன்னாள் அதிபர் ராஜபக்சே

ஐசியூவில் இலங்கை முன்னாள் அதிபர் ராஜபக்சே

2

UPDATED : அக் 12, 2026 10:50 PM

ADDED : அக் 12, 2026 07:45 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : அக் 12, 2026 10:50 PM ADDED : அக் 12, 2026 07:45 PM

2

2
Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

கொழும்பு: இலங்கையில் 2005 முதல் 2015 வரை அதிபராக இருந்தவர் மஹிந்த ராஜபக்சே(80). 2004, முதல் 2005, 2018,2019 முதல் 2022ம் ஆண்டு வரை பிதமர் ஆகவும் பதவி வகித்து இருந்தார். அவரது மனைவி, மகன் ஆகியோர் ஊழல் வழக்கில் கைதாகி சிறையில் உள்ளனர்.

இந்நிலையில் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக கொழும்புவில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அவரை டாக்டர்கள் தீவிர கண்காணிப்பில் வைத்துள்ளனர். இதனையடுத்து மருத்துவமனை முன்பு அவரது ஆதரவாளர்கள் குவிந்தனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us