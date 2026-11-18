த.வெ.க., முன்னாள் நிர்வாகி ஷோரூம் உரிமையாளர் மீது வழக்கு
த.வெ.க., முன்னாள் நிர்வாகி ஷோரூம் உரிமையாளர் மீது வழக்கு
UPDATED : நவ 18, 2026 10:48 PM
ADDED : நவ 18, 2026 10:48 PM
வடவள்ளி: கோவை மாவட்டம், சுண்டபாளையம் பைக் ஷோரூமில், பெண்ணிடம் முன்னாள் த.வெ.க., நிர்வாகி தகராறு செய்ததாக எழுந்த விவகாரத்தில், போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.
சுண்டபாளையத்தில், மகாராஜன் என்பவர் பைக் ஷோரூம் வைத்து நடத்தி வருகிறார். இந்த ஷோரூமுக்குள் புகுந்து முன்னாள் த.வெ.க., நிர்வாகி பிரகாஷ் தகராறு செய்ததாக, ஷோரூமில் இருந்த பணியாளர் திவ்யா வீடியோ வெளியிட்டிருந்தார்.
இச்சம்பவம் சமூக வலைதளங்களில் பேசுபொருளானது. இச்சம்பவத்தால் வேடபட்டி த.வெ.க., நகர செயலர் பதவி மற்றும் அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பில் இருந்தும் பிரகாஷ் நிரந்தரமாக நீக்கப்பட்டார்.
இவ்விவகாரம் தொடர்பாக, பிரகாஷ் மற்றும் மகாராஜன் ஆகிய இரு தரப்பினரும், வடவள்ளி போலீசில் புகார் அளித்திருந்தனர். பிரகாஷ் அளித்த புகாரில், மகாராஜன் மற்றும் திவ்யா மீதும்; மகாராஜன் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், பிரகாஷ் மீதும் வடவள்ளி போலீசார், நேற்று வழக்கு பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.