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கேரளாவில் இருந்து தென்காசி தெற்கு சங்கரன்கோவில் பகுதியில் கழிவுகளை கொட்டிய திம்மராஜ், 24, முருகன், 45, திருமலைச்சாமி, 40, முருகன் என்ற வெள்ளத்துரை, 55, ஆகிய 4 பேரை சின்ன கோவிலாங்குளம் போலீசார் கைது செய்து, லாரியை பறிமுதல் செய்தனர் இவர்கள் மீது குண்டர் சட்டம் பாய்கிறது.
சங்கரன்கோவிலில் கேரள கழிவுகளை கொட்டியதாக கைது செய்யப்பட்ட நால்வர்
சங்கரன்கோவிலில் கேரள கழிவுகளை கொட்டியதாக கைது செய்யப்பட்ட நால்வர்
ADDED : நவ 16, 2026 12:28 AM
ADDED : நவ 16, 2026 12:28 AM
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கேரளாவில் இருந்து தென்காசி தெற்கு சங்கரன்கோவில் பகுதியில் கழிவுகளை கொட்டிய திம்மராஜ், 24, முருகன், 45, திருமலைச்சாமி, 40, முருகன் என்ற வெள்ளத்துரை, 55, ஆகிய 4 பேரை சின்ன கோவிலாங்குளம் போலீசார் கைது செய்து, லாரியை பறிமுதல் செய்தனர் இவர்கள் மீது குண்டர் சட்டம் பாய்கிறது.