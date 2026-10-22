பொதுப்பணி துறையில் இனி நான்கு வகை ஒப்பந்ததாரர்கள் விதிகளை திருத்தி அறிவிப்பு
பொதுப்பணி துறையில் இனி நான்கு வகை ஒப்பந்ததாரர்கள் விதிகளை திருத்தி அறிவிப்பு
UPDATED : அக் 22, 2026 07:41 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:37 PM
சென்னை: பொதுப்பணித் துறையில் ஒப்பந்ததாரர் பதிவுக்கு, புதிய நடைமுறைகள் அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளன.
பொதுப்பணித் துறையில் இதுவரை ஆறடுக்கு ஒப்பந்ததாரர்கள் பதிவு முறை இருந்தது. இதை மாற்றி, நான்கடுக்கு முறை கொண்டு வரப்படும் என, சட்டசபையில் அறிவிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், அதை நடைமுறைப்படுத்தும் விதமாக புதிய அரசாணையை, பொதுப்பணித் துறை செயலர் செல்வராஜ் வெளியிட்டுள்ளார்.
அதில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
தமிழக பொதுப்பணித் துறையில், ஒப்பந்ததாரர் பதிவு முறை முற்றிலும் மாற்றியமைக்கப்பட்டு உள்ளது. இதுவரை இருந்த ஆறு அடுக்கு முறை ரத்து செய்யப்பட்டு, நிலை – 1, நிலை – 2, நிலை – 3, நிலை – 4 என, நான்கு அடுக்கு முறை அமல்படுத்தப்படுகிறது. அதற்கான உச்ச வரம்பும் திருத்தி அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல், ‘ஒரு நபர் ஒரு பதிவு’ முறை தான் இனி அமலில் இருக்கும். அதன்படி, ஒரு ஒப்பந்ததாரர் ஒரே வகுப்பில் இரண்டு பதிவு வைக்கக்கூடாது. பினாமி பெயரில் பதிவு செய்தால், பதிவு மற்றும் ஒப்பந்தம் ரத்து செய்யப்படும். நிறுவனத்தின் பெயர், இயக்குநர் உள்ளிட்ட எவ்வித மாற்றம் செய்யப்பட்டாலும் முன் அனுமதி பெற வேண்டும்.
தரமற்ற பணி, போலி ஆவணம் உள்ளிட்டவற்றை சமர்ப்பித்தால், கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். விதிகளை மீறி செயல்படும் நிறுவனங்களுக்கு தடை விதிக்கப்படுவதுடன், கருப்பு பட்டியலிலும் சேர்க்கப்படும். இனி பணிகளுக்கு விண்ணப்ப கட்டணம் 10 ஆயிரம் ரூபாயாகவும், பதிவு கட்டணம் 1 லட்சம் ரூபாயாகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.