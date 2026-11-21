ஓசூர் ஜி.ஹெச்.,ல் ‘ஷிப்ட்’ பணி கேட்டு நான்கு பணியாளர்கள் போராட்டம்
ஓசூர் ஜி.ஹெச்.,ல் ‘ஷிப்ட்’ பணி கேட்டு நான்கு பணியாளர்கள் போராட்டம்
UPDATED : நவ 21, 2026 06:32 PM
ADDED : நவ 21, 2026 06:27 PM
ஓசூர்: ஓசூர் அரசு மருத்துவமனை அவசர சிகிச்சை பிரிவில், கடும் பணிச்சுமை இருப்பதால், ‘ஷிப்ட்’ அடிப்படையில் பணி வழங்க வலியுறுத்தி, 4 பணியாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர், அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில், ‘தாய் திட்டம்’ மூலம் கடந்த, 9 ஆண்டுகளாக தற்காலிக அடிப்படையில், 3 பெண்கள் அவசர சிகிச்சை பிரிவில், செவிலியர் உதவியாளர்களாகவும், 2 பெண்கள் இதர பணிகளுக்கும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
காலை, 7:00 முதல், மாலை, 4:00 மணி வரையும், இரவு, 7:00 முதல், அடுத்த நாள் காலை, 7:00 மணி வரையும் பணி வழங்கப்படுகிறது. மாதத்திற்கு, 10 நாட்கள் இரவு பணிக்கு வரவழைக்கப் படுகின்றனர்.
அவசர சிகிச்சை பிரிவில் கடும் வேலைப்பளு இருப்பதாகவும், தங்களுக்கு ‘ஷிப்ட்’ அடிப்படையில் பணி வழங்க, மருத்துவமனை நிர்வாகத்திடம் கடந்த, 6 மாதமாக பணியாளர்கள் கேட்டும், நிர்வாகம் மறுத்து விட்டது. குறைந்த ஊதியம், கடுமையான பணிச்சுமையால் பாதித்துள்ள, 4 பெண் ஊழியர்கள், நேற்று காலை பணியை புறக்கணித்து, அவசர சிகிச்சை பிரிவு முன், தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இது குறித்து, அவர்கள் கூறியதாவது:
இரவில் மது அருந்தி விட்டு வருபவர்கள், அரை குறை உடை அணிந்து வருபவர்களை நாங்கள் தான், கவனிக்க வேண்டியுள்ளது. டாக்டர்கள் இல்லை என, பொதுமக்கள் பிரச்னை செய்தால் கூட, நாங்கள் தான் காரணம் எனக்கூறி திட்டுகின்றனர். உடனடியாக மெமோ வழங்குகின்றனர்.
அதற்கு விளக்க கடிதம் கொடுக்க அழுத்தம் தருகின்றனர். ‘ஷிப்ட்’ அடிப்படையில், 8 மணி நேரம் பணி வழங்க வேண்டும். இப்போது நாங்கள் போராட்டம் நடத்துவதற்கும் ‘மெமோ’ தயார் செய்து விட்டனர். எங்களது குறைகளை கேட்காமல், அதிகாரிகள் அலட்சியமாக நடந்து கொள்கின்றனர்.
இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.