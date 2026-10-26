பாலியல் வழக்கில் தொடரும் விசாரணை; வீரமணி உட்பட நால்வருக்கு காவல் நீட்டிப்பு
பாலியல் வழக்கில் தொடரும் விசாரணை; வீரமணி உட்பட நால்வருக்கு காவல் நீட்டிப்பு
UPDATED : அக் 26, 2026 09:38 PM
ADDED : அக் 26, 2026 08:14 PM
UPDATED : அக் 26, 2026 09:38 PM ADDED : அக் 26, 2026 08:14 PM
-நமது நிருபர்-
சிறுமியரை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த குற்றச்சாட்டில், கிரானைட் வீரமணி உட்பட எட்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டு உள்ளனர். இவ்வழக்கில், வீரமணி உட்பட நான்கு பேரை, மூன்று நாள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரி, சிறப்பு புலனாய்வு குழுவினர், கடந்த, 23ம் தேதி சென்னை 'போக்சோ' நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர்.
மனுவை விசாரித்த நீதிபதி எஸ்.பத்மா, வீரமணியின் முன்னாள் உதவியாளர் கணேசனிடம் மூன்று நாள் விசாரணை நடத்தவும், வீரமணி உட்பட மூவரிடம் இரண்டு நாள் விசாரணை நடத்தவும் அனுமதியளித்தார்.
போலீஸ் காவல் விசாரணை முடிவடைந்த நிலையில், கணேசன் நேரிலும், வீரமணி, சாந்தி மற்றும் மகேந்திர சிம்ஹன் ஆகியோர், 'வீடியோ கான்ப்ரன்ஸ்' வாயிலாகவும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர். இதையடுத்து, நான்கு பேரின் நீதிமன்ற காவலை, வரும் 6ம் தேதி வரை நீட்டித்து, நீதிபதி பத்மா உத்தரவிட்டார்.