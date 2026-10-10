நலவாரிய அட்டை வாங்கி தருவதாக கூறி மோசடி

UPDATED : அக் 10, 2026 05:57 PM
ADDED : அக் 10, 2026 05:54 PM
புதுக்கோட்டை: கறம்பக்குடி அருகே பல்லவராயன்பத்தை சேர்ந்த பெண்கள் சிலர், புதுக்கோட்டையில் உள்ள தொழிலாளர் நலத்துறை அலுவலகத்தில், தனியார் அமைப்பு மீது, மோசடி குறித்து புகார் அளித்தனர்.
இதில், பல்லவராயன்பத்தைச் சேர்ந்த, 50க்கும் மேற்பட்ட பெண்களிடம், கட்டுமான தொழிலாளர் நலவாரியத்தில் பதிவு செய்து அட்டை வாங்கி தருவதாக கூறி புதுக்கோட்டை, பேராங்குளத்தில் உள்ள ஒரு தனியார் அமைப்பினர் தலா, 500 ரூபாய் வீதம் வசூலித்தனர்.
ஆனால், பல மாதங்களாகியும் அட்டை பதிவு செய்து தரவில்லை. எனவே, பணத்தை வசூலித்து, மோசடி செய்தவர்கள் மீது, உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
மேலும், தொழிலாளர் நலத்துறை அலுவலகத்திற்கு வந்திருந்த பெண்கள், தங்களை நலவாரியத்தில் பதிவு செய்யக்கோரி விண்ணப்பித்தனர்.
இதேபோல, புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில், நலவாரிய அட்டை வாங்கி தருவதாக மோசடி நடைபெற்று வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. தமிழக அரசு, இதற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் தெரிவித்தனர்.