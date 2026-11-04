ஏமாற்றும் கட்டுமான நிறுவனங்கள் ரியல் எஸ்டேட் ஆணையம் எச்சரிக்கை
ஏமாற்றும் கட்டுமான நிறுவனங்கள் ரியல் எஸ்டேட் ஆணையம் எச்சரிக்கை
UPDATED : நவ 05, 2026 11:55 PM
ADDED : நவ 04, 2026 08:30 PM
சென்னை: வீடு, மனை திட்டங்களை பதிவு செய்ய விண்ணப்பிக்கும்போது, சில கட்டுமான நிறுவனங்கள், வெற்றுத் தாளை பதிவேற்றி ஏமாற்றுவதை, ரியல் எஸ்டேட் ஆணையம் கண்டுபிடித்துள்ளது.
தமிழகத்தில், வீடு, மனை விற்பனையில் ஏற்படும் பிரச்னைகளை தீர்க்க, ரியல் எஸ்டேட் ஆணையம் செயல்பட்டு வருகிறது. ரியல் எஸ்டேட் சட்டப்படி, 5,000 சதுரடிக்கு மேற்பட்ட குடியிருப்பு திட்டங்களை, ஆணையத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
கட்டுமான நிறுவனங்கள், சம்பந்தப்பட்ட திட்டங்கள் குறித்த ஆவணங்களை, ரியல் எஸ்டேட் ஆணையத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். தற்போது இதற்கு ‘ஆன்லைன்’ வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதன்படி, கட்டுமான நிறுவனங்கள் விண்ணப்பம், இணைப்பு ஆவணங்களை, ‘ஆன்லைன்’ முறையில் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும். இதில், சில நிறுவனங்கள், உரிய ஆவணங்களை பதிவேற்றம் செய்வதில்லை என்று கூறப்படுகிறது.
குறிப்பாக, கட்டுமானத் திட்டம் தொடர்பாக, குறிப்பிட்ட சில ஆவணங்களின் பிரதிகளுக்கு பதிலாக, வெற்றுத் தாள்களை கட்டுமான நிறுவனங்கள் பதிவேற்றம் செய்வது, அதிகாரிகள் கவனத்துக்கு வந்துள்ளது. இதில், அதிகாரிகள் மீண்டும் விண்ணப்பதாரர்களை அழைத்து, உரிய ஆவணங்களை பெறுவதால், பரிசீலனை பணிகள் தாமதமாவதாக கூறப்படுகிறது.
இதை கருத்தில் வைத்து, ரியல் எஸ்டேட் ஒழுங்குமுறை ஆணையம் பிறப்பித்துள்ள உத்தரவு:
குடியிருப்பு திட்டங்கள் தொடர்பான விண்ணப்பங்கள் மீதான பரிசீலனையை, விரைவுபடுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இதில் விண்ணப்பங்கள் தொடர்பாக, கூடுதல் விபரங்கள் கேட்பதை கட்டுப்படுத்தவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. ஆனால், இணைப்பு ஆவணங்களுக்கு பதில், வெற்று தாள்களை சிலர் பதிவேற்றுகின்றனர். இத்தகைய விண்ணப்பங்கள், எவ்வித விசாரணையும் இன்றி நிராகரிக்கப்படும்.
திட்டப்பகுதி குறித்த புகைப்படங்களை, பதிவேற்றம் செய்யா விட்டாலும், விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும். விண்ணப்பத்திலும், கடிதங்களிலும், உரிய முறையில் கையெழுத்து இல்லாதது போன்ற காரணங்கள் அடிப்படையிலும், விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.