சேலம் ரயில்வே கோட்டத்தில் 2 இடங்களில் சரக்கு மையம்
சேலம் ரயில்வே கோட்டத்தில் 2 இடங்களில் சரக்கு மையம்
UPDATED : நவ 16, 2026 06:57 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:54 PM
சேலம்: சேலம் ரயில்வே கோட்டத்தில், இரு இடங்களில் சரக்கு மையம் அமைக்க -ஒப்பந்தம் கோரப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிர்வாக அறிக்கை:
சேலம் ரயில்வே கோட்ட வர்த்தக பிரிவு சார்பில், கோவை – மேட்டுப்பாளையம் தடத்தில் நல்லம்பாளையம் அருகே உள்ள ரயில்வே காலி இடத்திலும், ஈரோடு – திருப்பூர் தடத்தில் விஜயமங்கலத்தில் உள்ள ரயில்வே காலி இடத்திலும் சரக்கு கிடங்கு மற்றும் தளவாட சேவைகள் அடங்கிய சரக்கு மையம் அமைக்கப்பட உள்ளது.
இதற்கான மேம்பாடு, செயல்பாட்டு மேலாண்மை பணிகளுக்கு, தகுதியானவர்களிடம் இருந்து ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரவேற்கப்படுகின்றன. விருப்பம் உள்ளவர்கள் வரும் டிச., 11 மதியம், 3:00 மணிக்குள், அசல் அல்லது திருத்தப்பட்ட விண்ணப்பங்களை இணைய வழியில் சமர்ப்பிக்கலாம். விபரங்களுக்கு இந்திய ரயில்வேயின் அதிகாரப்பூர்வ இணைய தளத்தை பார்வையிடலாம்.